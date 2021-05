Benevento in B, il presidente Vigorito punisce la squadra: a Torino in pullman

Niente aereo ma viaggio in pullman di 12 ore da Benevento a Torino. Lo ha deciso il presidente del club campano Oreste Vigorito in vista dell'ultima trasferta di campionato contro i granata, in programma domenica sera, come punizione per i suoi giocatori dopo la matematica retrocessione in Serie B. Il verdetto è arrivato per effetto del pareggio ottenuto dal Torino sul campo della Lazio nel recupero di Serie A.