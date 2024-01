Serie A, Atalanta-Frosinone 5-0: show della Dea, Gasperini vede la Champions

atalanta-frosinone 5-0

Primo quarto d'ora di fuoco per i bergamaschi: segnano Koopmeiners (rigore), Ederson e De Ketelaere, poi chiudono nel finale Zappacosta e Holm. La Fiorentina è a un punto

Nella ventesima giornata di Serie A, l'Atalanta regala spettacolo e al Gewiss Stadium travolge 5-0 il Frosinone segnando tre gol nei primi 14 minuti. Sblocca Koopmeiners all'8' su rigore, poi Ederson e De Ketelaere, tra il 13' e il 14', chiudono i giochi con un tap-in ed un potente sinistro in area. All'83' e al 90', le reti di Zappacosta e Holm. Con questo successo, Gasperini aggancia la Lazio a 33 punti, a -1 dalla Fiorentina quarta.

LA PARTITA

L'Atalanta irrompe con prepotenza assoluta nella corsa alla Champions grazie al favoloso 5-0 al Frosinone nella ventesima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium, la Dea parte fortissimo e mette subito in grandissima difficoltà la difesa dei ciociari. Il primo gol arriva all'8' ed è su rigore guadagnato da Holm, che scappa via a Lusuardi costretto ad abbatterlo in area. Dal dischetto va Koopmeiners che non sbaglia. Ma è tra il 13' e il 14' che i bergamaschi chiudono i giochi: prima Ederson impatta in area piccola su cross di Ruggeri, poi De Ketelaere trova il suo settimo gol stagionale con un potente sinistro che impatta anche sulla traversa. Il resto del primo tempo è gestione, anche se il Frosinone ci prova con Mazzitelli che è l'unico a impensierire Carnesecchi.

Il pessimo avvio degli ospiti porta Di Francesco a fare tre cambi: Romagnoli, Ghedjemis e Gelli prendono il posto di Lusuardi, Lirola e Harroui. Il Frosinone riparte meglio, ma Soulé e compagni sbattono comunque su Carnesecchi. Gasperini ne approfitta per richiamare i big (Scamacca e De Ketelaere out, dentro Muriel e Miranchuk) e sostituire gli esterni, con Hien e Zappacosta che rilevano Kolasinac e Ruggeri. Ed è proprio l'ex Torino e Chelsea a trovare il poker all'83' con un destro all'angolino dopo un perfetto contropiede. Sette minuti dopo, invece, ecco la soddisfazione personale di Holm, che con un tap-in su angolo trova il definitivo 5-0. L'Atalanta sogna la Champions: è a -1 dalla Fiorentina insieme alla Lazio. Resta a 19, invece, il Frosinone, al quinto ko di fila e ora solo a +2 sulla zona retrocessione.

LE PAGELLE

Holm 7 - Devastante sulla destra: stappa lui la partita procurandosi il rigore, poi trova la gioia personale nel finale.

Ederson 7 - Al posto giusto al momento giusto: il suo 2-0 indirizza ulteriormente la partita.

De Ketelaere 7 - Continua a macinare numeri e stavolta trova un gol apparentemente non da lui: di potenza e prepotenza.

Lusuardi 5 - Letteralmente travolto dalle accelerazioni di Holm e non soltanto in occasione del rigore.

Soulé 5,5 - Provare a ribaltare un 3-0 dopo 14 minuti è complicato, ma manca comunque il suo estro.

IL TABELLINO

ATALANTA-FROSINONE 5-0

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6,5, Djimsiti 6, Kolasinac 6 (9' st Hien 6); Holm 7, De Roon 6, Ederson 7 (36' st Pasalic 6), Ruggeri 6,5 (9' st Zappacosta 7); Koopmeiners 7, De Ketelaere 7 (18' st Miranchuk 6); Scamacca 6 (17' st Muriel 6). A disp.: Musso, Rossi, Palomino, Bakker, Zortea, Adopo, Touré. All.: Gasperini 7,5

Frosinone (3-4-3): Turati 6; Lirola 5 (1' st Ghedjemis 6), Okoli 5,5, Bonifazi 5, Lusuardi 5 (1' st Romagnoli 5,5); Mazzitelli 6 (30' st Bourabia 6), Barrenechea 5, Brescianini 5,5; Soulé 5,5 (39' st Ibrahimovic sv), Cheddira 5,5, Harroui 5 (1' st Gelli 6). A disp.: Cerofolini, Palmisani, Reinier, Kvernadze, Kaio Jorge, Caso, Garritano. All.: Di Francesco 4,5

Arbitro: Prontera

Marcatori: 8' rig. Koopmeiners, 13' Ederson, 14' De Ketelaere, 38' st Zappacosta, 45' st Holm

Ammoniti: Romagnoli (F)

LE STATISTICHE

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime quattro casalinghe giocate in Serie A e non fa registrare più successi interni consecutivi nella competizione, in un singolo campionato, dal periodo tra febbraio e maggio 2021 (sette di fila in quel caso).

L’Atalanta ha segnato tre gol contro il Frosinone durante i primi 15 minuti di gioco, la Dea non ci riusciva in Serie A dal 4 aprile 2019 contro il Bologna, quando ne realizzò addirittura quattro, sempre con tre marcatori diversi – doppietta di Ilicic, Hateboer e Zapata.

L’Atalanta ha vinto una partita di Serie A con cinque gol di scarto per la prima volta dal 25 aprile 2021 (5-0 vs Bologna).

L'Atalanta è imbattuta nelle ultime 56 partite di Serie A in cui ha terminato in vantaggio il primo tempo (47V, 9N), l'ultima sconfitta il 20 gennaio 2020 contro la SPAL (1-2).

Il Frosinone ha perso sei delle ultime sette partite di Serie A, compreso tutte le ultime cinque (1N), l’ultima vittoria dei ciociari risale al 26 novembre contro il Genoa.

Con Emil Holm salgono a 17 i marcatori dell'Atalanta in questa stagione, più di qualsiasi altra squadra della Serie A tra tutte le competizioni 2023/24.

Per la prima volta in carriera, Teun Koopmeiners ha realizzato almeno un gol in tre presenze di fila considerando tutte le competizioni.

Dall’inizio della scorsa stagione, nessun centrocampista ha segnato più gol di Teun Koopmeiners in Serie A: 15

Marten de Roon ha fornito il quinto assist in questo campionato, tra i centrocampisti soltanto Henrikh Mkhitaryan e Felipe Anderson hanno fatto meglio nel torneo in corso (entrambi a sei).

Éderson ha preso parte a sei reti in questa Serie A (cinque gol e un assist) in 20 presenze: una partecipazione in più rispetto alle 50 precedenti apparizioni nel massimo campionato (tra Salernitana e Atalanta).

Charles De Ketelaere ha preso parte a quattro gol nelle ultime cinque partite di campionato (due gol e due assist), da inizio dicembre nessun giocatore della Dea ha preso parte a più reti del centrocampista belga nella competizione.

Zappacosta ha segnato il suo secondo gol da subentrato in carriera in Serie A, dopo quello messo a segno il 23 aprile 2017, con la maglia del Torino sul campo del Chievo.

Emil Holm ha segnato il primo gol in Serie A con la maglia dell'Atalanta, il difensore svedese non segnava nella massima serie dal 16 ottobre 2022 con la maglia dello Spezia (vs Cremonese).