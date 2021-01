Atalanta, De Roon prende in giro Ibra sui social: “Posta e nasconditi”

Milan-Atalanta non è ancora finita. Nel finale della gara di San Siro, mentre i giocatori di Pioli reclamavano un calcio di rigore, Duvan Zapata, ironizzando evidentemente sui diversi penalty avuti a favore dai rossoneri nel corso della stagione, si è lasciato scappare una battuta (“Non potere chiudere una partita senza rigori”) a cui Zlatan Ibrahimovic ha subito risposto per le rime: “Ma di cosa parli? Ho fatto più goal io che partite tu in carriera”.