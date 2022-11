Arbitri Serie A 13a giornata: Juventus-Inter a Doveri, Orsato per il derby di Roma

© Getty Images

L'Aia ha designato gli arbitri per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Il big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Inter è stata affidata a Doveri, mentre Daniele Orsato dirigerà il derby della capitale tra Roma e Lazio. La sfida al vertice di Bergamo tra Atalanta e Napoli sarà arbitrata da Mariani, mentre Fabbri sarà impegnato al Meazza per Milan-Spezia. Abisso e Manganiello, al centro delle polemiche dopo l'ultimo turno, non sono stati fermati.