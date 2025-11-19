Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
LE DESIGNAZIONI

Arbitri Serie A 12a giornata: il Derby di Milano a Sozza, Fiorentina-Juve a Doveri. Di Bello per il Napoli

L'Aia ha designato i direttori di gara per il prossimo turno di campionato

di Redazione
19 Nov 2025 - 12:29
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la terza pausa per le nazionali la Serie A è pronta a tornare in campo e lo fa in grande stile con almeno tre big match: il Derby di Milano tra Inter e Milan, dopo Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta. L'AIA ha reso noto le designazioni arbitrali per il 12° turno la stracittadina all'ombra della Madonnina è stata affidata a un arbitro, Simone Sozza, che a Milano è nato. Per Fiorentina-Juventus è stato designato Doveri mentre il match del Maradona tra gli azzurri di Conte e la nuova Dea di Palladino sarà diretta da Di Bello.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Cagliari – Genoa (22/11, ore 15) arbitro: La Penna di Roma
Udinese – Bologna (22/11, ore 15) arbitro: Sacchi di Macerata
Fiorentina – Juventus (22/11, ore 18) arbitro: Doveri di Roma
Napoli – Atalanta (22/11, ore 20.45) arbitro: Di Bello di Brindisi
Verona – Parma (ore 12.30) arbitro: Pairetto di Nichelino
Cremonese – Roma (ore 15) arbitro: Ayroldi di Molfetta
Lazio – Lecce (ore 18) arbitro: Arena di Torre del Greco
Inter – Milan (ore 20.45) arbitro: Sozza di Seregno
Torino – Como (24/11, ore 18.30) arbitro: Bonacina di Bergamo
Sassuolo – Pisa (24/11, ore 20.45) arbitro: Di Marco di Ciampino

