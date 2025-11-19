Arbitri Serie A 12a giornata: il Derby di Milano a Sozza, Fiorentina-Juve a Doveri. Di Bello per il Napoli

Dopo la terza pausa per le nazionali la Serie A è pronta a tornare in campo e lo fa in grande stile con almeno tre big match: il Derby di Milano tra Inter e Milan, dopo Fiorentina-Juventus e Napoli-Atalanta. L'AIA ha reso noto le designazioni arbitrali per il 12° turno la stracittadina all'ombra della Madonnina è stata affidata a un arbitro, Simone Sozza, che a Milano è nato. Per Fiorentina-Juventus è stato designato Doveri mentre il match del Maradona tra gli azzurri di Conte e la nuova Dea di Palladino sarà diretta da Di Bello.