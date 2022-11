Serie A, anticipi e posticipi dalla 22.ma alla 29.ma giornata

© Getty Images

La Lega Serie A ha comunicato anticipi e posticipi del campionato dalla 22.ma alla 29.ma giornata. Per quanto riguarda i big match di questi turni si registra un interessante Milan-Atalanta il 26 febbraio alle 20.45, poi Roma-Juve il 5 marzo sempre in serata, Napoli-Atalanta ll'11 marzo alle 18, il derby di Roma il 19 marzo alle 18 e a seguire Inter-Juve alle 20.45. Napoli-Milan è invece in programma il 2 aprile alle 20.45.