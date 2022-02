Anticipi e posticipi Serie A per le giornate 27 e 28: Inter sempre di venerdì, Napoli-Milan in posticipo

Coppa Italia e coppe europee condizionano il calendario della Serie A. Milan e Inter, avversarie nella semifinale della coppa nazionale, anticiperanno la 27a giornata giocando rispettivamente contro l'Udinese in casa e contro il Genoa in trasferta nella giornata di venerdì 25 febbraio. Lazio-Napoli domenica 27 di sera. Nel turno successivo il big match tra Napoli e Milan al Maradona è stato fissato per domenica 6 marzo alle 20.45.

Getty Images