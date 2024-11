Anticipi e posticipi 19.ima e 20.ima giornata: il derby di Roma torna in notturna

Il derby di Roma torna in notturna dopo quasi sei anni. L'ultima volta accadde il 2 marzo 2019 (Lazio-Roma 3-0), dato che il 15 gennaio 2021 la partita si giocò senza tifosi per i motivi di sicurezza legati al Covid. Lo ha stabilito la Lega Serie A, che ha comunicato anticipi e posticipi della 19.ima e 20.ima giornata e fissato, appunto, per le ore 20.45 del 5 gennaio la sentitissima Roma-Lazio. Slittano, invece, per via della Supercoppa, gli impegni di Milan, Atalanta, Juve e Inter. I rossoneri affronteranno il Como in trasferta il 14 gennaio. Nello stesso giorno si disputerà Atalanta-Juventus, mentre l'Inter sfiderà il Bologna al Meazza il 15. Sarà invece anticipata a sabato 11 gennaio (ore 18) Torino-Juventus, mentre Monza-Fiorentina chiuderà, lunedì 13, il turno di campionato. Tornando alla Supercoppa, giovedì 2 gennaio (ore 20 italiane) si giocherà Inter-Atalanta, mentre alla stessa ora di venerdì 3 andrà in scena Juventus-Milan (entrambe in diretta su Canale 5). Lunedì 6 gennaio, sempre alle 20 e sempre in esclusiva Mediaset, si disputerà la finale.