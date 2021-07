Amichevoli: l’Atalanta frena nel secondo test stagionale

AMICHEVOLI

I bergamaschi pareggiano 1-1 a Zingonia contro gli israeliani del Maccabi Bnei Raina. Dilagano invece Bologna, Torino, Salernitana e Sampdoria

Nella seconda amichevole estiva in programma a Zingonia, l’Atalanta non va oltre l’1-1 contro gli israeliani del Maccabi Bnei Raina. La squadra di Gasperini riesce a pareggiare soltanto a due minuti dallo scadere con Colley, che risponde al vantaggio di Amash al 29’. Nessun problema invece per Bologna (che supera 6-1 la Bagnolese), Torino (che rifila 11 reti all’Obermais Merano), Salernitana (6-0 al Foligno) e Sampdoria (14-0 alla Nuova Camunia). twitter

Dopo la vittoria per 13-0 nella prima amichevole stagionale contro l’Albino Gandino, l’Atalanta frena nella seconda uscita estiva e pareggia 1-1 a Zingonia contro il Maccabi Bnei Raina. Gli ospiti passano addirittura in vantaggio al 29’ del primo tempo con il gol per gli israeliani di Amash, autore di una bella azione personale. I bergamaschi riescono a pareggiare soltanto a due minuti dal novantesimo con un pallonetto di Colley, oggi il migliore nella spenta squadra di Gasperini. Prossima amichevole per l’Atalanta in programma il 23 luglio contro il Modena.

ATALANTA-MACCABI BNEI RAINA 1-1

Marcatori: 29’ Amash (M), 88’ Colley (A)

BOLOGNA-BAGNOLESE 6-1

Marcatori: 7’ Orsolini (BO), 32’, 36’ Bonifazi (BO), 34’ Sansone (BO), 41’ van Hooijdonk (BO), 52’ Selmani (BA), 79’ Denswil (BO)

TORINO-OBERMAIS MERANO 11-0

Marcatori: 13’ Sanabria, 15’, 42’ Millico, 19’ Aina, 51’, 66’ Zaza, 53’ Djidji, 60’ Rincon, 75’ Warming, 77’ Rauti, 95’ Ansaldi

SALERNITANA-FOLIGNO 6-0

Marcatori: Fella (2), D’Andrea, Kristoffersen, Schiavone (2)

SAMPDORIA-NUOVA CAMUNIA 14-0

Marcatori: 19’ Chabot, 26’, 45’ Quagliarella, 28’ Caprari, 33’ aut. Bonomelli, 54’, 79’, 83’ La Gumina, 68’, 70’ Bonazzoli, 81’ Augello, 84’ Torregrossa, 85’ Adrien Silva, 86’ Verre

