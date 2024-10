Allerta meteo, rinviata Bologna-Milan: Hernandez e Reijnders out col Napoli

Al momento non è ancora chiaro quando potrà essere recuperato il match visto il serrato tour de force per entrambe le squadre nei prossimi mesi. Potrebbe essere libera la settimana tra il 16 e il 22 dicembre, in concomitanza con la seconda parte degli ottavi di finale di Coppa Italia, ma il calendario vede il Milan già impegnato col Genoa il 15 e col Verona il 20 e per inserire Bologna-Milan in questa finestra occorrerebbe fare dei cambiamenti. Diversamente non ci sarebbe spazio fino a marzo e se una delle due squadre (o entrambe) dovesse andare avanti in Champions la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente.