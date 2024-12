Allarme in Serie A: è scomparso il Brasile

Fischi sabato sera alla squadra più titolata d’Italia, fischi ieri sera alla squadra italiana più titolata in Europa. S’infrangono contro Venezia e Genoa, due squadre impegnate nella lotta per non retrocedere, i sogni di scudetto e fors’anche di prossima Champions di bianconeri e rossoneri. Juventus a -9 dall’Atalanta capolista, Milan addirittura a -14 e a -8 dal quarto posto. Nel confronto diretto “miseria vs nobiltà” ne esce trionfatore anche il Como che supera in extremis la Roma. E così mentre la Dea prova a rendere una solida realtà il sogno scudetto, mentre il Napoli insegue a due lunghezze e Lazio e Inter misurano questa sera le loro ambizioni tricolori, la zona retrocessione si infiamma con ben sette squadre nel giro di soli due punti e Monza e Venezia pericolosamente staccate di 5 lunghezze dal quart’ultimo posto. Un campionato magari non altamente spettacolare ma di sicuro incerto. Con una assenza che fa rumore…