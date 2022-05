Al via la giornata che può dare i primi verdetti tra scudetto, Europa e salvezza

SERIE A

Il 37o e penultimo turno del massimo campionato può già dare responsi definitivi

A parte la lotta per la Champions League, i cui quattro posti sono già assegnati e blindati, la 37a giornata, che parte oggi, può già essere decisiva per verdetti importanti come scudetto, qualificazione in Europa League e salvezza. Poche volte si è arrivati a 180 minuti (più recupero) con una così grande suspense. Tutto è ancora in ballo e tutto può essere ancora messo in discussione, con otto partite su dieci con dei punti pesanti ancora in palio.

La lotta scudetto può già decidersi in questa giornata a favore del Milan, con i rossoneri +2 sull'Inter e avanti negli scontri diretti. Squadra di Pioli campione domani se vince con l'Atalanta e quella di Inzaghi non vince a Cagliari, o se pareggia e i nerazzurri perdono.

Per l'Europa League la Lazio sarebbe sicura del posto se vince a Torino con la Juventus. Arriverebbe a 65 punti, massimo traguardo possibile per le inseguitrici Roma, Fiorentina e Atalanta. Così, anche in caso di classifica avulsa (a tre o anche a quattro), la squadra di Sarri non potrebbe scendere al di sotto del sesto posto. Non ci potrebbe comunque essere nessun altro verdetto definitivo in questa giornata.

Più complessa la situazione legata alla corsa salvezza. Samp salva nella 37a se vince con la Fiorentina, o pareggia e Cagliari e Genoa perdono con Inter e Napoli, o perde e contemporaneamente vengono sconfitti anche i sardi, e la squadra di Blessin non batte quella di Spalletti. Lo Spezia si salva in questa giornata se vince a Udine, se pareggia e contemporaneamente perdono Cagliari e Genoa, o perde ma fanno lo stesso anche i giocatori di Agostini e i liguri non vincono a Napoli. La Salernitana si salva con un turno di anticipo se vince a Empoli, il Cagliari perde con l'Inter e il Genoa non batte la squadra di Spalletti. I sardi, la squadra di Blessin e il Venezia non possono salvarsi aritmeticamente in questa giornata ma possono retrocedere. Il Cagliari va in B se perde con l'Inter e la Salernitana vince. Il Genoa retrocede in caso di pareggio o ko nella propria partita e la Salernitana vince. Il Venezia, invece, scende di categoria se perde o pareggia a Roma, o vince ma la Salernitana vince o pareggia.