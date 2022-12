Calcio, Abodi: "Juventus? Si può morire e rinascere, ai bianconeri è già successo"

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, è tornato a parlare del caso Juventus e delle possibili implicazioni dell'indagine su plusvalenze e manovra stipendi: "Mi trovo in mezzo tra la procura e la procura federale - ha detto l'ex presidente della Lega Serie B conversando coi cronisti in Transatlantico -. Non sono certo io a dire chi è colpevole e chi no, però la cosa bella dello sport è che si può morire e rinascere. È successo a tante squadre, come il Napoli, il Palermo e la Juventus stessa, che è andata in Serie B".