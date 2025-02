Serie C: sotto 0-5, i tifosi del Taranto impediscono di iniziare il secondo tempo

In svantaggio all'intervallo 5-0 contro il Sorrento, i tifosi del Taranto (serie C, girone C) hanno contestato molto duramente la società (che da mesi attraversa una gravissima crisi) impedendo la ripresa del secondo tempo, cominciato con 15 minuti di ritardo rispetto al regolamento. Si sono vissuti momenti di grande tensione allo stadio Viviani di Potenza - dove il Sorrento gioca le sue gare casalinghe perché l'impianto della località campana non è a norma per la Serie C - con i tifosi jonici (circa una cinquantina) che nel corso della partita hanno fatto esplodere numerose bombe carta. Nell'intervallo, i tifosi tarantini hanno poi cercato di avvicinarsi agli spogliatoi, a pochi metri dalla curva che li ospitava, "vietando" ai giovanissimi giocatori tarantini di ritornare in campo. Poi dopo un quarto d'ora la situazione è tornata alla normalità e la partita si è conclusa con il risultato di 6-0. Il Taranto in questa stagione ha subito un totale di 19 punti di penalizzazione e in questo momento è a -6, ovviamente all'ultimo posto della classifica. Nelle ultime settimane, la squadra pugliese sta scendendo in campo con giocatori molto giovani: nell'ultimo turno era stata sconfitta 6-0 in casa dalla Casertana.