Serie C, Potenza-Cerignola senza tifosi ospiti

Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, sentito il questore Giuseppe Ferrari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Foggia, in occasione della partita del campionato di Serie C (girone C) Potenza -Audace Cerignola, in programma sabato 25 gennaio, alle ore 17.30, allo stadio Viviani del capoluogo lucano. La decisione è attinente "all'astio tra le tifoserie, sfociato in diverse occasioni in turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche fuori da contesti in cui le squadre si sono calcisticamente incontrate. L'acredine tra le componenti ultras - è scritto nella nota diffusa dalla Prefettura potentina - ha richiesto l'adozione di misure restrittive tese alla emissione di provvedimenti di divieto di trasferta per i tifosi ospiti nelle ultime circostanze in cui le due compagini sportive si sono affrontate".