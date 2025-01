Serie C: Potenza-Benevento alle ore 19 del 21 gennaio

Calcio di inizio alle ore 19 (e non alle 15) martedì prossimo, 21 gennaio, per la gara Potenza-Benevento, recupero valido per la terza giornata di ritorno del girone C della serie C. La gara non si è disputata domenica scorsa, 12 gennaio, a causa di un'abbondante nevicata che ha colpito il capoluogo lucano. La decisione di posticipare di quattro ore il calcio di inizio è stata comunicata dalla Lega Pro dopo l'ordinanza emessa dal sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, "in relazione a motivi di ordine e sicurezza pubblica". In particolare, il primo cittadino ha emesso l'ordinanza per la necessità di non poter chiudere le strade di accesso allo stadio Viviani, come previsto, due ore prima del fischio d'inizio (quindi sarebbe dovuto accadere alle ore 13) a causa della presenza nella zona del Palazzo di giustizia e di alcuni istituti scolastici.