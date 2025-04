Sestri Levante-Milan Futuro, match valido per il girone B di Serie C inizierà con un ritardo di mezz'ora rispetto alla tabella di marcia prevista inizialmente (si partirà alle 15.30). Colpa di un incidente in autostrada che ha fatto arrivare in ritardo all'impianto ligure sia il pullman rossonero sia i mezzi che trasportavano gli arbitri.