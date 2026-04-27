La Fiorentina: "Restyling stadio, interessati a contribuire con 55 milioni"

27 Apr 2026 - 18:04

La Fiorentina ha presentato una manifestazione di interesse, firmata dal presidente Giuseppe B. Commisso, attraverso la quale "la famiglia Commisso ha formalmente espresso il proprio interesse a partecipare al finanziamento della Fase 2" del restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze, "contribuendo con 55 milioni di euro dei 110 milioni necessari al completamento del progetto, come indicato dal Comune". E' quanto si legge in una nota della società viola. "Tale manifestazione di interesse è subordinata a una serie di condizioni, tra cui il controllo dei costi, la chiarezza e la certezza sui tempi di completamento, nonché la consegna del cantiere al termine della Fase 1, oltre ad altri elementi relativi agli aspetti economico-finanziari e alla futura concessione per l'utilizzo dello stadio. Questo rappresenta un'ulteriore conferma del forte impegno della famiglia Commisso nei confronti della Fiorentina, dei suoi tifosi e della città di Firenze e riflette la volontà di portare avanti la visione e il profondo legame di Rocco B. Commisso con il club, con i tifosi viola e con la città". La Fiorentina ha partecipato questa mattina a un sopralluogo al cantiere del Franchi, rappresentata dal direttore generale Alessandro Ferrari, insieme al ministro dello Sport Andrea Abodi e alla sindaca Sara Funaro. La visita si è concentrata sull'avanzamento dei lavori della Fase 1 e sullo stato del cantiere attualmente in corso.

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