Ryanair non si smentisce: ennesimo sfottò social nei confronti di Arteta

Ryanair non smette di prendere i personaggi del mondo del calcio. L'ultimo a finire nel mirino è stato Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal. Lo staff social della compagnia aerea ha condiviso un post in cui si sottolineava che il 44enne è il secondogenito della sua famiglia scrivendo: "È nel suo DNA". Poche settimane fa Ryanair aveva stuzzicato ancora Arteta in occasione del suo compleanno: "Finalmente festeggiamo qualcosa". Il riferimento è sempre ai pochi tornei vinti dall'Arsenal nelle ultime stagioni.