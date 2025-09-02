Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie C, arrestati cinque tifosi della Ternana

02 Set 2025 - 17:20

 Cinque tifosi della Ternana, tutti appartenenti al tifo organizzato della curva Nord del "Liberati", sono stati arrestati dalla Digos della questura di Terni, guidata dal dirigente Marco Colurci, per violenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale - in concorso - e, in un caso, per danneggiamento aggravato per aver colpito più volte un veicolo della polizia locale con un oggetto contundente. L'attività della polizia di Stato, esito dell'indagine coordinata dal pm Camilla Coraggio, fa seguito agli scontri avvenuti domenica sera all'esterno dello stadio, dopo la partita fra Ternana e Ascoli, vinta dai marchigiani per 2-0 e valevole per il campionato di serie C. Durante i tafferugli, una decina di operatori delle forze dell'ordine - fra poliziotti e carabinieri - sono rimasti lievemente feriti. Per l'arresto è stata applicata la cosiddetta "flagranza differita". Tutti e cinque sono stati posti ai domiciliari, in attesa di convalida da parte del tribunale di Terni. In una nota, Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp sottolinea che "questa è la risposta immediata e decisa dello Stato contro chi trasforma un evento sportivo in un campo di battaglia, usando il calcio come pretesto per colpire le forze dell'ordine e cercare lo scontro con altre tifoserie". Pianese ha espresso la propria solidarietà "ai colleghi colpiti dalla violenza criminale di questi soggetti e un plauso al Questore di Terni per l'azione rapida ed efficace".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:30
SRV RULLO LA NUOVA SERIE A (MUSICATO) 1/9

Ecco la nuova Serie A! Sogni e scommesse dopo il Calciomercato

02:20
DICH FABBIAN NAZIONALE 1/9 DICH

Fabbian: "Giocare per la Nazionale è sempre un grande motivo d'orgoglio"

01:04
DICH ORISTANIO (PARMA) DICH

Oristanio: "Credo nel progetto Parma. Gioco dove il mister ha bisogno

02:32
DICH PIO ESPOSITO NAZIONALE 1/9 DICH

Pio Esposito: "Mai stati dubbi sulla mia permanenza all’Inter"

01:44
Il Bologna riparte

Il Bologna riparte

01:46
I sogni del Sassuolo

I sogni del Sassuolo

02:27
Ritorni e facce nuove

Ritorni e facce nuove

01:39
Donnarumma al City

Donnarumma al City

02:16
Gattuso perfezionista

Gattuso perfezionista

02:15
Allegri-Rabiot ci risiamo

Allegri-Rabiot ci risiamo

02:28
DICH SILVIO BALDINI ITALIA UNDER 21 DICHok

U21, Baldini: "Obiettivo vincere l'Europeo e l'oro olimpico"

01:59
MCH ALLENAMENTO UNDER 21 1/9 MCH

L'Under21 suda agli ordini di Baldini

02:15
MCH ALLENAMENTO ITALIA DI GATTUSO MCH

Le immagini dall'allenamento dell'Italia di Gattuso

01:20
MCH AKANJI A MILANO MCH

Inter, l'arrivo di Akanji a Milano

02:00
SRV RULLO LE PAGELLE DEL MERCATO 1/9 SRV

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

02:30
SRV RULLO LA NUOVA SERIE A (MUSICATO) 1/9

Ecco la nuova Serie A! Sogni e scommesse dopo il Calciomercato

I più visti di Calcio

DICH TUDOR PRE GENOA DICH

Tudor: "Il nostro mercato? Complicato"

SRV RULLO ALLEGRI-RABIOT, CI RI-SIAMO (MUSICATO) 1/9 SRV ok

Allegri riabbraccia Rabiot: il nuovo Milan riparte dai muscoli

SRV RULLO LE PAGELLE DEL MERCATO 1/9 SRV

Le Pagelle del mercato: Napoli 8 top, poi scopri i voti di Juve, Inter e Milan

DICH CONTE POST VITTORIA 30/8 DICH

Napoli, Conte: "Anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto"

MCH ARRIVO VARDY A CREMONA MCH

Vardy è arrivato in Italia: l'accoglienza dei tifosi della Cremonese

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Tudor: "Vlahovic? È un titolare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:00
Napoli, Elmas: "Sempre legato al club, alla città e ai tifosi'
17:20
Serie C, arrestati cinque tifosi della Ternana
17:00
Bologna, Fenucci: "Immobile recupererà in fretta"
16:51
Cagliari, ecco Belotti: "Io pronto, non mi sono mai fermato"
16:23
Figc, Tfn sanziona Rimini con 11 punti di penalizzazione