Serie B, Procura Figc apre inchiesta sul terzo gol del Perugia col Benevento

SERIE B

L'ipotesi è di illecito sportivo: già acquisito il video della partita, nei prossimi giorni verranno ascoltati i tesserati coinvolti

© ipp Il Procuratore federale Giuseppe Chinè ha aperto un procedimento in relazione alle modalità di realizzazione, nei minuti di recupero, della terza rete del Perugia nella gara vinta 3-2 contro il Benevento nella 38.ma e ultima giornata del campionato di Serie B. Secondo quanto riporta l'Ansa, l'ipotesi contestata è quella di "illecito sportivo". A riguardo sarebbe già stato acquisito il video della gara e nei prossimi giorni saranno inoltre ascoltati i tesserati coinvolti nell'episodio. La rete finita nel mirino della Procura è stata realizzata da Kouan allo scadere dopo un clamoroso errore difensivo del portiere Manfredini e del difensore Leverbe.

Il gol attenzionato da Chiné non ha modificato il verdetto della classifica alla fine della regular season con la retrocessione in serie C degli umbri, ma avrebbe potuto farlo che se il Brescia non avesse conquistato un punto a Palermo. Una sconfitta dei lombardi sarebbe bastata infatti per spedire le Rondinelle in serie C visto che il saldo degli scontri diretti era favorevole al Perugia. Dettaglio che ha portato all'apertura dell'inchiesta vista la dinamica del gol incriminato.