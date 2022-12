Serie B: il Pisa non si ferma più, Torregrossa e Gliozzi stendono il Brescia

Vittoria casalinga 3-0 dei toscani che infilano il tredicesimo risultato utile di fila e sorpassano le Rondinelle

© italyphotopress Prosegue la striscia positiva del Pisa che ottiene il tredicesimo risultato utile consecutivo e passa anche contro il Brescia in casa nella diciottesima giornata della Serie B. Sono Torregrossa su rigore e la doppietta di Gliozzi a stendere con un secco 3-0 le Rondinelle, invece in crisi alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite. I toscani sorpassano proprio il Brescia (ora ottavo) al momentaneo quinto posto in classifica.

Non si ferma l’ottimo periodo di forma del Pisa, che infila addirittura il tredicesimo risultato utile consecutivo e rafforza la propria posizione in zona playoff. L’ultima sconfitta risale al 10 settembre, la squadra di D’Angelo si conferma osso duro e anche stasera contro il Brescia è autrice di una prestazione super che vale il sorpasso in classifica sugli uomini di Clotet. Vittoria 3-0 e match ipotecato dopo appena 20 minuti: Torregrossa su rigore porta avanti i toscani al 4’ (punito un mani di Van De Looi su un rimpallo in area), al 20’ è invece Gliozzi di testa a firmare il raddoppio. Ancora Gliozzi ha la grande occasione di calare il tris, nella ripresa la reazione ospita non arriva e anzi al 62’ piove sul bagnato con il secondo giallo a Adorni, autore di un pestone su Morutan. Il match si chiude qui, giusto il tempo della personale doppietta di Gliozzi all’85’ e il Brescia incappa nel terzo ko nelle ultime quattro partite con Clotet sempre più in bilico.