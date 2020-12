Serie B, la Reggina in 10 fa il colpo con Bellomo: Reggiana ko

SERIE B

La 15a giornata di Serie B si apre con la vittoria della Reggina in casa della Reggiana per 1-0, nel "derby delle due Reggio". Partita senza grandi emozioni fino all’87’, poi succede di tutto: i calabresi restano in dieci uomini per la seconda ammonizione inflitta a Stavropoulos ma due minuti dopo trovano comunque la rete della vittoria con Bellomo, che regala così a Marco Baroni la prima vittoria sulla panchina amaranto.

REGGIANA-REGGINA 0-1

Il “derby delle due Reggio”, che mancava nei calendari ufficiali del calcio italiano da ben 21 anni, sorride alla squadra di Reggio Calabria e, soprattutto, a Marco Baroni, che alla terza partita sulla panchina amaranto festeggia il primo successo. Le emozioni al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in realtà, si contano sulle dita di una mano per quasi tutti i 90 minuti, ma almeno a livello di possesso palla e territorio sono gli ospiti a farsi preferire dall’inizio alla fine, legittimando così un successo che mancava da ben cinque partite. Gli amaranto gestiscono stabilmente il gioco nella metà campo degli emiliani, ma tutto ciò non sembra sufficiente per creare veri grattacapi nei confronti di un Cerofolini sempre attento. All’87’, poi, gli amaranto restano in dieci per l’espulsione di Stavropoulos, punito con il secondo giallo da Amabile per una trattenuta ai danni di Kargbo, e il match sembra veleggiare verso lo 0-0. Soltanto due giri di lancette dopo l’espulsione, però, la Reggina trova a sorpresa il gol vittoria: a firmarlo è Nicola Bellomo, che prima centra il palo su cross di Rivas e poi non sbaglia sulla ribattuta. Quello del classe 1991 è il gol-vittoria, fondamentale per rimettere in moto un meccanismo che pareva inceppato. I granata, invece, confermano il loro momento no: solo un punto guadagnato nelle ultime quattro giornate.