Serie B, l'Avellino cala il poker e la Sampdoria sprofonda in zona playout

Dall'altra parte, esulta Nesta che si gode una serata praticamente perfetta dei suoi. Gli irpini chiudono la gara già nel primo tempo: se al colpo di testa di Cheddira risponde il bel tiro da fuori di Insigne per l'1-1, il triplo gancio al mento tra il 20' e il 29' è assestato da Palumbo, Russo e Besaggio. Nella ripresa, gol annullato ai padroni di casa - Biasci aveva trovato un comodo tap-in per la manita - per il precedente fallo di Favilli.