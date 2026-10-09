Serie B, l'Avellino cala il poker e la Sampdoria sprofonda in zona playout

09 Ott 2026 - 22:44
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La Serie B torna dalla lunga sosta per le nazionali e nell'anticipo della sesta giornata regala una partita per niente banale. L'Avellino cala il poker (nel primo tempo) contro la Sampdoria e si rilancia in zona playoff, mentre i liguri sprofondano nelle posizioni playout e tornano subito alla sconfitta dopo la vittoria contro il Catanzaro di metà settembre. Tre ko nelle ultime quattro partite per i blucerchiati, 4 punti in 6 gare totali. Numeri che probabilmente porteranno a valutazioni anche per la panchina, con Bernardo Corradi a rischio esonero

Dall'altra parte, esulta Nesta che si gode una serata praticamente perfetta dei suoi. Gli irpini chiudono la gara già nel primo tempo: se al colpo di testa di Cheddira risponde il bel tiro da fuori di Insigne per l'1-1, il triplo gancio al mento tra il 20' e il 29' è assestato da Palumbo, Russo e Besaggio. Nella ripresa, gol annullato ai padroni di casa - Biasci aveva trovato un comodo tap-in per la manita - per il precedente fallo di Favilli.

Prima della gara, fuori dal Partenio momenti di tensione con petardi, tafferugli e momenti di contatto tra i tifosi blucerchiati e le forze dell'ordine. Anche per questo, la Sampdoria è rimasta bloccata in albergo ed è arrivata allo stadio solamente a un'ora dal calcio d'inizio.

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