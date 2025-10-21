Logo SportMediaset

Calcio

Juve in campo verso il Real: ci sono Miretti e Zhegrova

21 Ott 2025 - 13:28
La Juventus sta sostenendo la rifinitura alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, i bianconeri sono in campo alla Continassa per gli ultimi preparativi in vista della trasferta in Spagna. Il tecnico Tudor ha ritrovato Zhegrova e Miretti, entrambi al lavoro insieme al resto dei compagni. Al campo sono presenti anche il direttore tecnico François Modesto e Darren Burgess, recentemente nominato Director of Performance dei bianconeri. Dopo l'allenamento e il pranzo, Locatelli e compagni voleranno in direzione Madrid, dove alle 19.30 è in programma la conferenza stampa direttamente allo stadio Bernabeu. 

