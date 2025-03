Serie B, incontro con arbitri, su integrity e lotta a razzismo

In apertura i saluti di benvenuto del Presidente Paolo Bedin, che ha ringraziato le società per la numerosa presenza di capitani, allenatori e dirigenti (140 in tutto) e, inoltre, l'Aia e la Figc per l'invito a questo incontro: "E' un appuntamento che deve essere opportunità di crescita. Un richiamo a comportamenti e atteggiamenti, in campo e fuori, che devono restare dentro al perimetro del rispetto e del confronto, perché siamo responsabili dei messaggi che diamo verso l'esterno e che influiscono sulla immagine e sulla reputazione dei club, della lega e del campionato. Anche verso i giovani e i tifosi che hanno bisogno di esempi virtuosi".