Serie B: il Venezia rimonta la Reggina e aggancia la Spal al quarto posto

SERIE B

REGGINA-VENEZIA 1-2

Prosegue il momento buio della Reggina che al Granillo, pur ritrovando Menez, perde 2-1 per mano del Venezia e ora rischia seriamente di sprofondare verso i bassifondi della classifica. Sono proprio i calabresi a partir forte e a sbloccare la gara all’11’ con Lafferty, al primo gol in stagione con la maglia amaranto. Il Venezia prova a rispondere subito alzando il baricentro e al 21’ Mazzocchi manda di poco a lato una bella conclusione. Al 36’ i padroni di casa perdono Menez ma, almeno inizialmente, non sembrano risentirne visto che sempre con Lafferty sfiorano poco dopo il 2-0 (fuorigioco determinante dell’irlandese che induce Maresca ad annullare). Si va dunque all’intervallo con i calabresi in vantaggio, situazione che permane anche nei primi trenta minuti della ripresa quando il Venezia, senza grandi idee, non riesce a sfondare l’ordinata organizzazione difensiva degli amaranto. Tutto cambia nell’ultimo quarto d’ora che si apre con il gol di Aramu (bravo a ribadire in rete la respinta di Plizzari) che al 77’ fa 1-1. I lagunari, approfittando dell’inerzia favorevole, si lanciano all’assalto della porta avversaria e dopo sei minuti trovano con Bocalon la rete del sorpasso. La Reggina accusa il colpo e nel tempo restante rischia addirittura di incassare il terzo gol da parte di Loiacono. Il Venezia festeggia quindi una vittoria che lo riavvicina alla testa della classifica (ora distante due soli punti) e ne rilancia le ambizioni dopo lo stop con il Monza.