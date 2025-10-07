Serie B, giudice sportivo: 4 squalificati, 2 turni a Bastoni del Cesena

Il Giudice sportivo della serie B, Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante Aia Moreno Frigerio ha squalificato quattro giocatori in relazione alle partite della settima giornata. Fermato per due giornate Simone Bastoni (Cesena), per avere, "al 42' del secondo tempo, proferito un'espressione blasfema e all'atto del provvedimento di espulsione rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione irriguardosa". Una giornata di squalifica è stata invece inflitta a Brosco (Pescara), Capelli (Padova) e Kofler (Südtirol). Tra gli allenatori, tre giornate di squalifica al tecnico del Sudtirol Fabrizio Castori, espulso per avere "al 21' del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale cercando il contato fisico, rivolgendogli frasi irriguardose contenenti critica alla conduzione della gara gravemente irrispettose". Una giornata di squalifica, invece, per l'allenatore del Catanzaro, Alberto Aquilani.