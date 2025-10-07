Logo SportMediaset
Calcio

Serie B, giudice sportivo: 4 squalificati, 2 turni a Bastoni del Cesena

07 Ott 2025 - 15:42
Il Giudice sportivo della serie B, Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante Aia Moreno Frigerio ha squalificato quattro giocatori in relazione alle partite della settima giornata. Fermato per due giornate Simone Bastoni (Cesena), per avere, "al 42' del secondo tempo, proferito un'espressione blasfema e all'atto del provvedimento di espulsione rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione irriguardosa". Una giornata di squalifica è stata invece inflitta a Brosco (Pescara), Capelli (Padova) e Kofler (Südtirol). Tra gli allenatori, tre giornate di squalifica al tecnico del Sudtirol Fabrizio Castori, espulso per avere "al 21' del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale cercando il contato fisico, rivolgendogli frasi irriguardose contenenti critica alla conduzione della gara gravemente irrispettose". Una giornata di squalifica, invece, per l'allenatore del Catanzaro, Alberto Aquilani. 

17:01
Abodi: "Milan-Como in Australia occasione di promozione"
16:38
Malesia, la FIFA sospende Facundo Garcés per aver mentito sulle origini del nonno
16:34
Torino: valutazioni in giornata per Faustino Anjorin, si punta a recuperare Ardian Ismajli
16:00
Violazioni amministrative, Rimini e Ternana deferite al Tfn
15:42
Serie B, giudice sportivo: 4 squalificati, 2 turni a Bastoni del Cesena