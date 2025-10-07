Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Abodi: "Milan-Como in Australia occasione di promozione"

07 Ott 2025 - 17:01
"Milan-Como in Australia probabilmente è la soluzione più conveniente per le società. Credo che sia una buona occasione di promozione del calcio italiano, del campionato che ha bisogno di internazionalizzarsi molto di più". È il pensiero del ministro dello Sport, Andrea Abodi, sulla possibilità che Milan-Como venga disputata a Perth, dopo aver ricevuto ieri l'ok della Uefa. "Se guardiamo i fatturati, il mondo vale un quarto dell'Italia e c'è qualcosa che non torna nei numeri, quindi da questo punto di vista è una buona occasione dettata peraltro da una emergenza - aggiunge Abodi, a margine del sopralluogo ai padiglioni di FieraMilano, a Rho, che ospiteranno la pista di speed skating e hockey maschile e femminile per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 -. Tendenzialmente è un'occasione non ripetibile per via ordinaria. Resta il fatto che il calcio è per i tifosi, si sta chiedendo ai tifosi del Milan e ai tifosi del Como di fare un piccolo sacrificio: comprendo l'amarezza, spero che si comprenda comunque le ragioni per le quali si è fatta questa scelta dall'altra parte del mondo, quindi un po' lontana. Mi auguro che almeno produca gli effetti sperati".

19:06
Il presidente del Milan Club Perth: "Per Milan-Como lo stadio sarà pieno"
18:50
Udinese: lesione al bicipite della coscia sinistra per Kristensen
18:40
Cremaschi: "Parma è una chance che non potevo sprecare"
18:05
Dopo Busquets anche Jordi Alba annuncia il ritiro: "Il calcio mi ha dato tutto"
18:04
Violazioni amministrative, Rimini e Ternana deferite a Tfn