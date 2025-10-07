Malesia, la FIFA sospende Facundo Garcés per aver mentito sulle origini del nonno

Il sogno di giocare con la Nazionale Malese potrebbe presto sfumare per Facundo Garcés che è stato sospeso dalla FIFA per aver mentito sulle origini del nonno. Il calciatore avrebbe consegnato documenti sul parente, Carlos Rogelio Fernández, che sarebbe nato a Penang il 29 maggio 1930. Tuttavia sarebbe emerso che il nonno sarebbe in realtà nato in Argentina e che le conferme sarebbero arrivate da documenti secondari provenienti da Argentina, Brasile e Spagna. La FIFA ha così deciso di sospenderlo in attesa di eventuali ricorsi o nuova documentazione che attesti il contrario.