Calcio

Malesia, la FIFA sospende Facundo Garcés per aver mentito sulle origini del nonno

07 Ott 2025 - 16:38
© Getty Images

© Getty Images

Il sogno di giocare con la Nazionale Malese potrebbe presto sfumare per Facundo Garcés che è stato sospeso dalla FIFA per aver mentito sulle origini del nonno. Il calciatore avrebbe consegnato documenti sul parente, Carlos Rogelio Fernández, che sarebbe nato a Penang il 29 maggio 1930. Tuttavia sarebbe emerso che il nonno sarebbe in realtà nato in Argentina e che le conferme sarebbero arrivate da documenti secondari provenienti da Argentina, Brasile e Spagna. La FIFA ha così deciso di sospenderlo in attesa di eventuali ricorsi o nuova documentazione che attesti il contrario. 

17:01
Abodi: "Milan-Como in Australia occasione di promozione"
16:38
Malesia, la FIFA sospende Facundo Garcés per aver mentito sulle origini del nonno
16:34
Torino: valutazioni in giornata per Faustino Anjorin, si punta a recuperare Ardian Ismajli
16:00
Violazioni amministrative, Rimini e Ternana deferite al Tfn
15:42
Serie B, giudice sportivo: 4 squalificati, 2 turni a Bastoni del Cesena