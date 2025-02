Serie B, Ferrari squalificato per "espressione blasfema". Si indaga sul caso Vazquez-Dorval

Tra le altre decisioni adottate in relazione alle gare della 26/a giornata, spicca la squalifica per tre giornate al giocatore della Sampdoria Alex Ferrari: una "per aver pronunciato un'espressione blasfema", come confermato dalle immagini tv, e altre due per un'espulsione per doppia ammonizione e per "aver rivolto un'espressione irrispettosa agli ufficiali di gara". Una fattispecie che ricorda quanto accaduto al capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, accusato di aver pronunciato frasi blasfeme al termine di Juventus-Inter. In questo la decisione del giudie sportivo è stata di non punire l'argentino per la mancanza di un audio che certificasse quanto detto oltre a ciò che si può intuire dal labiale nei video.