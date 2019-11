Serie B, Cosenza – Spezia 1-1: Ragusa risponde a Riviere, ma è un pari che serve a poco

SERIE B

L’anticipo del 14esimo turno di Serie B tra Cosenza e Spezia termina in parità 1-1. Calabresi avanti con Riviere che al 39’ colpisce di piatto al volo su angolo di Baez, Ragusa al 63’ replica per i liguri con un bel tiro dopo un’azione corale. Espulso al 70’ Ramos, terzino dello Spezia, per un doppio giallo nel giro di due minuti. Con questo punto in classifica lo Spezia sale a 16 punti, il Cosenza invece a 13, ma resta terzultimo.

Due squadre impaurite, più propense a limitare i danni piuttosto che ad offendere, anche in virtù della precaria situazione di classifica in cui entrambe si trovano. Con questo presupposto Cosenza e Spezia si sfidano alla ricerca di punti vitali per la permanenza nella serie cadetta, dopo un inizio di stagione piuttosto deludente. La prima frazione di gioco vede pochissime occasioni, almeno fino a quando Kanoute, metronomo del Cosenza, con un lampo sveglia dal torpore le due squadre: recupero palla, tiro da metà campo e Scuffet deve alzare oltre la traversa. Dall’angolo seguente arriva il vantaggio degli uomini di Braglia con Riviere, attaccante della Martinica, abile a colpire al volo di piatto al 39’ e a sorprendere il portiere ex Udinese, in leggero ritardo sulla conclusione.

Ai punti un vantaggio meritato, quello del Cosenza, che dopo il tè bevuto tra primo e secondo tempo può rientrare in campo e colpire definitivamente l’avversario, per portare a casa una vittoria che avrebbe potuto rappresentare una vera e propria boccata d’ossigeno. Invece lo Spezia, sornione, si fa sotto e in una delle sue pochissime sortite offensive trova il pareggio. Protagonista Ragusa che al 63’ dopo un doppio triangolo si incunea nell’area calabrese e fredda Perina con un sinistro chirurgico. Gli animi si riscaldano: Ramos, terzino dello Spezia, rimedia due cartellini gialli in pochi minuti e lascia i suoi in dieci al 70’. Nel finale nemmeno i tentativi di Sciaudone e Carretta, entrati nella ripresa, consentono al Cosenza di arrivare alla vittoria. In classifica così cambia poco: lo Spezia agguanta Entella e Cremonese a 16 punti, poco sopra la zona playout, il Cosenza resta terzultimo a quota 13.