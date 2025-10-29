Serie B: Bari-Mantova, che successo per l'evento organizzato da Betsson.sport al San Nicola

L'entusiasmo per l'evento è stato tangibile in città per tutto il weekend. Il pop-up store brandizzato Betsson.sport, situato in Corso Vittorio Emanuele, è stato un vero e proprio punto di ritrovo per i tifosi: da giovedì a domenica, oltre 4.000 persone hanno visitato lo stand per ritirare gadget e maglie. Il momento clou è stato sabato, con il meet & greet che ha visto Ventola e Picci incontrare centinaia di fan per foto e autografi.