Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Serie B, a Coda il premio Gentleman dedicato a Morosini

05 Set 2025 - 12:53

 Il premio 'Gentleman Lega Serie B' per la stagione 2024/25 e dedicato a Piermario Morosini è stato assegnato all'attaccante Massimo Coda, "esempio sportivo di professionalità ma anche di impegno civile e sociale attraverso diverse iniziative fuori dal campo". Il riconoscimento al giocatore della Sampdoria verrà consegnato in occasione della 30/a edizione del premio Gentleman Fair Play che si terrà il 10 settembre a Milano. Con 136 reti, Cosa detiene il record come marcatore di sempre nel campionato di Serie B, strappato con il gol a Bolzano di domenica scorsa a Stefan Schwoch, fermo a quota 135. Un record, quello di Coda, così suddiviso: 31 reti con la Salernitana, 28 Benevento, 42 Lecce, 10 Genoa, 16 Cremonese e nove con la Sampdoria. 'Con questo premio intendiamo onorare il ricordo di Morosini, un esempio di atleta serio e con un forte spirito altruistico come dimostrava nella vita di tutti i giorni", sottolinea il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Ecco Nicolussi Caviglia

Nicolussi Caviglia, tra calcio e... letteratura

00:47
MCH NAZIONALE SUL CAMPO A BERGAMO MCH

L'Italia si prepara all'esordio a Bergamo: il walkaround allo stadio

01:40
DICH BARELLA VIGILIA ITA-EST 4/9 DICH

Barella "Ho giocato tutte le competizioni tranne il Mondiale"

02:16
DICH GATTUSO VIGILIA ITA-EST 4/9 DICH

"Non ho tempo per emozionarmi, troppe cose e troppe responsabilità addosso"

02:00
MCH ROMA-ROMA CITY MCH

Roma Roma City 8-0: tripletta di Paratici jr

00:21
MCH NKUNKU ODOGU 04-09 MCH

Milan,"bagno di folla per Nkunku e Odogu in centro a Milano

00:45
DICH NKUNKU (doppiata) 4/9 DICH

Nkunku "Mi piace fare il trequartista"

00:45
DICH ODOGU (doppiata) 4/9 DICH

Odogu "Sono qui per giocare sempre"

02:46
MCH AMICHEVOLE PARMA-ENTELLA MCH

Il Parma supera la Virtus Entella 1-0 in amichevole

00:46
DICH MASCARDI UNDER 21 4/9 DICH

Mascardi ci crede: "Siamo un bel gruppo, possiamo ancora migliorare"

01:36
Un Toro da rinvigorire

Un Toro da rinvigorire

01:33
Un attacco che fa sperare

Un attacco che fa sperare

01:29
Napoli, pochi al lavoro

Napoli, pochi al lavoro

01:18
Tutto un altro Leao

Tutto un altro Leao

01:34
Vardymania a Cremona

Vardymania a Cremona

01:33
Ecco Nicolussi Caviglia

Nicolussi Caviglia, tra calcio e... letteratura

I più visti di Calcio

ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln

Calciomercato: entrate e uscite dei 20 club di Serie A

DICH PIO ESPOSITO NAZIONALE 1/9 DICH

Pio Esposito: "Mai stati dubbi sulla mia permanenza all’Inter"

DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

SRV RULLO JUVE, CHE COLPI! (MUSICATO) 1/9 SRV

Juve, che colpi! Ecco chi sono Openda e Zhegrova

Allegri-Rabiot ci risiamo

Allegri-Rabiot ci risiamo

SRV RULLO IL MERCATO DEL MILAN 1/9 SRV

Mercato Milan: botto Rabiot, resta Gimenez, sorpresa odogu

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:52
Atalanta, il punto sulle condizion di Scamacca
13:39
Inter, test contro il Padova: 3-1 per i nerazzurri, in rete anche Diouf
13:38
Pescara, buone notizie per Vivarini: subito una tripletta per Tsadjout
12:53
Serie B, a Coda il premio Gentleman dedicato a Morosini
12:30
Juventus, due recuperi dall'infermeria