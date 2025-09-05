Logo SportMediaset
Calcio

Genoa, Masini: "Obiettivo? Salvezza, pensiamo gara per gara"

05 Set 2025 - 16:16

Patrizio Masini, centrocampista del Genoa, nell'intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato degli obiettivi del Grifone non nascondendo l'amarezza per la traversa colpita nel finale contro la Juventus: "Sinceramente dal vivo mi sembrava più morbida, poi rivedendola invece ho rosicato ancora di più. Sono veramente dispiaciuto anche perché penso che un punto ce lo saremmo meritato. Obiettivo? Per me è sempre la salvezza, dobbiamo pensare gara per gara. Poi una volta che ti salvi guardi dove sei e quante partite mancano, però la Serie A è un campionato veramente difficile". 

01:33
Un attacco che fa sperare

Un attacco che fa sperare

01:36
Quarantenni e dintorni

Quarantenni e dintorni

01:20
La Roma scopre Paratici

La Roma scopre Paratici

01:27
Bremer garanzia Juve

Bremer garanzia Juve

01:51
Milan, gli ultimi arrivi

Milan, gli ultimi arrivi

00:47
MCH NAZIONALE SUL CAMPO A BERGAMO MCH

L'Italia si prepara all'esordio a Bergamo: il walkaround allo stadio

01:40
DICH BARELLA VIGILIA ITA-EST 4/9 DICH

Barella "Ho giocato tutte le competizioni tranne il Mondiale"

02:16
DICH GATTUSO VIGILIA ITA-EST 4/9 DICH

"Non ho tempo per emozionarmi, troppe cose e troppe responsabilità addosso"

02:00
MCH ROMA-ROMA CITY MCH

Roma Roma City 8-0: tripletta di Paratici jr

00:21
MCH NKUNKU ODOGU 04-09 MCH

Milan,"bagno di folla per Nkunku e Odogu in centro a Milano

00:45
DICH NKUNKU (doppiata) 4/9 DICH

Nkunku "Mi piace fare il trequartista"

00:45
DICH ODOGU (doppiata) 4/9 DICH

Odogu "Sono qui per giocare sempre"

02:46
MCH AMICHEVOLE PARMA-ENTELLA MCH

Il Parma supera la Virtus Entella 1-0 in amichevole

00:46
DICH MASCARDI UNDER 21 4/9 DICH

Mascardi ci crede: "Siamo un bel gruppo, possiamo ancora migliorare"

01:36
Un Toro da rinvigorire

Un Toro da rinvigorire

01:33
Un attacco che fa sperare

Un attacco che fa sperare

ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln

Calciomercato: entrate e uscite dei 20 club di Serie A

DICH PIO ESPOSITO NAZIONALE 1/9 DICH

Pio Esposito: "Mai stati dubbi sulla mia permanenza all’Inter"

DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

SRV RULLO JUVE, CHE COLPI! (MUSICATO) 1/9 SRV

Juve, che colpi! Ecco chi sono Openda e Zhegrova

Allegri-Rabiot ci risiamo

Allegri-Rabiot ci risiamo

SRV RULLO IL MERCATO DEL MILAN 1/9 SRV

Mercato Milan: botto Rabiot, resta Gimenez, sorpresa odogu

18:38
Incidente al pullman, rinviata Francia-Lussemburgo U21
17:37
Inghilterra, Rooney: "Tuchel? Tecnico di alto livello"
16:30
Lecce, Alex Sala si presenta: "Qui per crescere, mi ispiro a Iniesta"
16:27
Inter, test contro il Padova: 3-1 per i nerazzurri, in rete anche Diouf
16:24
Inter, la ripresa degli allenamenti fissata per martedì