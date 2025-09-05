Genoa, Masini: "Obiettivo? Salvezza, pensiamo gara per gara"

Patrizio Masini, centrocampista del Genoa, nell'intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato degli obiettivi del Grifone non nascondendo l'amarezza per la traversa colpita nel finale contro la Juventus: "Sinceramente dal vivo mi sembrava più morbida, poi rivedendola invece ho rosicato ancora di più. Sono veramente dispiaciuto anche perché penso che un punto ce lo saremmo meritato. Obiettivo? Per me è sempre la salvezza, dobbiamo pensare gara per gara. Poi una volta che ti salvi guardi dove sei e quante partite mancano, però la Serie A è un campionato veramente difficile".