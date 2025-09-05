Lecce, Alex Sala si presenta: "Qui per crescere, mi ispiro a Iniesta"

Il nuovo centrocampista del Lecce Alex Sala, arrivato in estate dal Cordoba, si è presentato così alla piazza: "Sono un centrocampista con propensione offensiva, mi piace cercare la porta e segnare il più possibile. Ho guardato tante partite di Serie A e penso di potermi adattare tranquillamente a questo tipo di calcio. Forma fisica? Sto bene e sono a completa disposizione dell'allenatore, può contare su di me". Sull'accoglienza: "Sento molta fiducia e mi piace vedere che le persone e la città siano molto legate alla squadra. Avevo già parlato con Morente che mi ha convinto a trasferirmi qui, ma la verità è che non ho dovuto pensarci molto, appena ho saputo dell'interesse del Lecce non ho avuto dubbi".