Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lecce, Alex Sala si presenta: "Qui per crescere, mi ispiro a Iniesta"

05 Set 2025 - 16:30

Il nuovo centrocampista del Lecce Alex Sala, arrivato in estate dal Cordoba, si è presentato così alla piazza: "Sono un centrocampista con propensione offensiva, mi piace cercare la porta e segnare il più possibile. Ho guardato tante partite di Serie A e penso di potermi adattare tranquillamente a questo tipo di calcio. Forma fisica? Sto bene e sono a completa disposizione dell'allenatore, può contare su di me". Sull'accoglienza: "Sento molta fiducia e mi piace vedere che le persone e la città siano molto legate alla squadra. Avevo già parlato con Morente che mi ha convinto a trasferirmi qui, ma la verità è che non ho dovuto pensarci molto, appena ho saputo dell'interesse del Lecce non ho avuto dubbi".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:33
Un attacco che fa sperare

Un attacco che fa sperare

01:36
Quarantenni e dintorni

Quarantenni e dintorni

01:20
La Roma scopre Paratici

La Roma scopre Paratici

01:27
Bremer garanzia Juve

Bremer garanzia Juve

01:51
Milan, gli ultimi arrivi

Milan, gli ultimi arrivi

00:47
MCH NAZIONALE SUL CAMPO A BERGAMO MCH

L'Italia si prepara all'esordio a Bergamo: il walkaround allo stadio

01:40
DICH BARELLA VIGILIA ITA-EST 4/9 DICH

Barella "Ho giocato tutte le competizioni tranne il Mondiale"

02:16
DICH GATTUSO VIGILIA ITA-EST 4/9 DICH

"Non ho tempo per emozionarmi, troppe cose e troppe responsabilità addosso"

02:00
MCH ROMA-ROMA CITY MCH

Roma Roma City 8-0: tripletta di Paratici jr

00:21
MCH NKUNKU ODOGU 04-09 MCH

Milan,"bagno di folla per Nkunku e Odogu in centro a Milano

00:45
DICH NKUNKU (doppiata) 4/9 DICH

Nkunku "Mi piace fare il trequartista"

00:45
DICH ODOGU (doppiata) 4/9 DICH

Odogu "Sono qui per giocare sempre"

02:46
MCH AMICHEVOLE PARMA-ENTELLA MCH

Il Parma supera la Virtus Entella 1-0 in amichevole

00:46
DICH MASCARDI UNDER 21 4/9 DICH

Mascardi ci crede: "Siamo un bel gruppo, possiamo ancora migliorare"

01:36
Un Toro da rinvigorire

Un Toro da rinvigorire

01:33
Un attacco che fa sperare

Un attacco che fa sperare

I più visti di Calcio

ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln

Calciomercato: entrate e uscite dei 20 club di Serie A

DICH PIO ESPOSITO NAZIONALE 1/9 DICH

Pio Esposito: "Mai stati dubbi sulla mia permanenza all’Inter"

DICH DONNARUMMA SU ITALIA DICH

Donnarumma: "Il talento c'è, abbiamo una Nazionale giovane ma che può crescere"

SRV RULLO JUVE, CHE COLPI! (MUSICATO) 1/9 SRV

Juve, che colpi! Ecco chi sono Openda e Zhegrova

Allegri-Rabiot ci risiamo

Allegri-Rabiot ci risiamo

SRV RULLO IL MERCATO DEL MILAN 1/9 SRV

Mercato Milan: botto Rabiot, resta Gimenez, sorpresa odogu

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:38
Incidente al pullman, rinviata Francia-Lussemburgo U21
17:37
Inghilterra, Rooney: "Tuchel? Tecnico di alto livello"
16:30
Lecce, Alex Sala si presenta: "Qui per crescere, mi ispiro a Iniesta"
16:27
Inter, test contro il Padova: 3-1 per i nerazzurri, in rete anche Diouf
16:24
Inter, la ripresa degli allenamenti fissata per martedì