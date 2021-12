Serie A: Vlahovic miglior bomber, Barella e Calhanoglu re degli assist, Lazio da maratona

I NUMERI DELLA LEGA DI A

Ecco le stetistiche della Lega di Serie A al termine del girone d'andata

E' la Lazio la squadra che corre di più di tutte e tiene di più la palla in Serie A, mentre va a Bologna e Roma il primo posto nella sfortunata classifica dei pali/traverse centrati. Sono solo alcune delle curiosità offerte di numeri del campionato di Serie Aal suo giro di boa secondo le statistiche elaborate dalla Lega. Dati che indicano soprattutto che il primato dell'Inter, sancito dal sorpasso delle ultime giornate e poi dal titolo d'inverno ottenuto con una giornata di anticipo sulle vacanze natalizie, è anche nei numeri di tutta la corsa finora compiuta.

La formazione di Simone Inzaghi è la prima della classe anche per gol segnati (49), tiri totali e in porta (ben 127,ed è l'unica ad aver superato quota 100 seguita dalla Roma di Mourinho a 92) e assist (ben 31 davanti ai 27 della Lazio ed ai 25 dell'Atalanta). Sono nerazzurri anche i due migliori uomini-assist, ovvero Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu (7). Inter davanti a tutti anche nella classifica relativa ai cross (145), ai corner (123) e ai gol di testa (12). A guidare la graduatoria delle parate nel massimo campionato è invece il Venezia (76) seguito da altre 'piccole' come Spezia (69) e Empoli (68), mentre nella classifica dei km percorsi dai propri calciatori c'è la Lazio di Sarri i cui giocatori 'maratoneti' hanno fatto segnare media di 112.823 km precedendo il Venezia e l'Inter. A centrare il maggior numero di pali e traversa risultando le squadre più sfortunate della Serie A sono il Bologna e la Roma (9 pali e 7 traverse colpite rispettivamente) mentre è l'attaccante giallorosso Tammy Abraham il principale 'abbonato' a centrare i legni insieme al centrocampista della Sampdoria Antonio Candreva (entrambi a quota 4). E' invece l'Empoli di Aurelio Andreazzoli l'undici con il maggior numero di azioni in fuorigioco (53) davanti alla Sampdoria ed al Milan. Al top sia nei tiri oltre che nei gol c'è il bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic (ben 68 tra quelli in porta, 30, e quelli fuori) che è anche il giocatore con più falli subiti (47) davanti a Davide Frattesi del Sassuolo e Joao Pedro del Cagliari.