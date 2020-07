Serie A, Verona-Parma 3-2: Pessina schianta i ducali nel finale  

VERONA-PARMA 3-2

Dopo la delusione per la vittoria sfumata all’ultimo secondo contro il Sassuolo, il Verona conquista tre punti importanti battendo il Parma per 3-2 al Bentegodi. Decide la rete di Pessina all’81’, che permette all’Hellas di portarsi da solo all'ottavo posto e riavvicinarsi al Milan e alla zona Europa. Di Carmine su rigore e Zaccagni segnano gli altri due gol veronesi. Non bastano al Parma le reti di Kulusevski e Gagliolo.

LA PARTITA

Mancano il tecnico Juric e il perno della difesa Kumbulla, entrambi squalificati, ma il Verona guidato in panchina dal vice Matteo Paro conquista con grinta e determinazione una vittoria che lo riporta vicino alla zona Europa dopo la delusione del pareggio subito all’ultimo secondo contro il Sassuolo. Sono però i gialloblù emiliani a passare in vantaggio al 14’: splendido assist di Cornelius, Kulusevski riceve in area, si libera di Rrahmani e batte Silvestri con un tocco di precisione.

Il Verona, però, inizia a macinare gioco e pareggia nel recupero del primo tempo: Bruno Alves commette fallo di Di Carmine appena dentro l’area, quest’ultimo si incarica della battuta e, dopo una prima rincorsa a vuoto per un’incomprensione con l’arbitro, non sbaglia sulla ribattuta. A inizio ripresa gli scaligeri completano la rimonta: è Zaccagni, entrato dopo l’intervallo, a rivelarsi immediatamente decisivo per il Verona, portando il pallone al limite dell’area e scagliando un gran destro che vale il 2-1.



Come insegnano le ultime partite giocate da entrambe le squadre, è meglio non dare il match per finito. Non a caso il Parma pareggia al 64’: Silvestri neutralizza un bel tiro di Kulusevski ma non può nulla sulla ribattuta di Gagliolo, che fissa il punteggio sul 2-2. Proprio quando l’equilibrio sembra prendere il sopravvento, il Verona trova lo spunto decisivo con Pessina, entrato a metà del secondo tempo: il centrocampista concretizza un bell’assist di Verre (che approfitta di una leggerezza di Karamoh) e fulmina Sepe con un gran sinistro: è 3-2.

I minuti di recupero vedono il Parma provare il tutto per tutto, ma stavolta, a differenza del match contro il Sassuolo, il Verona resiste e porta a casa una vittoria che lo proietta all’ottavo posto, a una lunghezza dal Milan e dalla zona Europa League. Resta a quota 39 il Parma, che come avvenuto contro l’Inter si lascia sfuggire un match che aveva sbloccato nei primi minuti.

IL TABELLINO

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 5,5, Gunter 6, Dawidowicz 6 (dal 1’ st Empereur 6); Faraoni 6,5, Amrabat 6, Veloso 6,5, Dimarco 5,5 (dal 1’ st Lazovic 6,5); Borini 5,5 (dal 20’ st Pessina 7), Di Carmine 6,5 (dal 1’ st Zaccagni 7); Verre 6 (dal 39’st Badu sv). A disp.: Berardi, Radunovic, Lovato, Stepinski, Pazzini, Bocchetti, Adjapong. All. Paro 7

Parma (4-3-3): Sepe 6; Laurini 6,5 (dal 32’ st Darmian sv), Iacoponi 6, Bruno Alves 5,5, Gagliolo 6,5; Hernani 6 (dal 41’ st Siligardi sv), Brugman 6, Barillà 6 (dal 1’ st Kurtic 6); Caprari 6 (dal 16’ st Karamoh 5), Cornelius 6 (dal 1’ st Gervinho 5,5), Kulusevski 7. A disp.: Colombi, Dermaku, Regini, Grassi, Scozzarella, Sprocati, Pezzella. All. D’Aversa 5,5

Arbitro: Valeri

Marcatori: 14’ Kulusevski (P), 48’ rig. Di Carmine (V), 9’ st Zaccagni (V), 19’ st Gagliolo (P), 36’ st Pessina (V)

Ammoniti: Barillà (P), Iacoponi (P), Hernani (P), Empereur (V), Pessina (V)



LE STATISTICHE

• Otto delle 11 vittorie del Verona in questo campionato sono arrivate al Bentegodi.

• Era da settembre che il Parma non collezionava due sconfitte di fila in Serie A.

• Dejan Kulusevski é il piú giovane calciatore dei top-5 campionati europei 2019/20 ad aver segnato almeno 7 gol e fornito almeno 7 assist

• Solo Haaland é piú giovane di Kulusevski tra chi ha segnato almeno 7 gol nei top-5 campionati europei 2019/20.

• Settimo gol per Dejan Kulusevski in questo campionato: quattro degli ultimi cinque sono arrivati in trasferta.

• Terzo gol in questo campionato per Gagliolo: ne aveva segnato solo uno nei due precedenti tornei di A disputati.

• Solo Kulusevsi é piú giovane di Pessina tra i centrocampisti con almeno 5 gol all'attivo in questo campionato (Pessina é quindi il centrocampista italiano piú giovane ad aver raggiunto questa cifra).

• Quinto gol per Pessina in Serie A, tutti in questo campionato: questa é la prima volta che segna in due presenze di fila.

• Secondo gol per Mattia Zaccagni in Serie A, entrambi in casa (l'altro nella vittoria sul Genoa per 2-1).

• Quello di Kulusevski é solo il secondo gol subito dal Verona nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato.

• Sesto gol in questo campionato per Di Carmine, il primo su rigore (ne aveva sbagliato uno contro la Juventus a settembre): é il miglior marcatore del Verona in campionato.