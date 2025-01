Il giudice sportive della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per una giornata Pedro Miguel De Almeida Lopes Pereira, difensore portoghese del Monza "per comportamento scor-retto nei confronti di un avversario". Ammenda di 2.000 euro alla Fiorentina "per il lancio da parte dei suoi sostenitori di un petardo in campo, al 45° del secondo tempo".