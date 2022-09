Serie A, Torino-Lecce 1-0: Vlasic porta i granata al quarto posto

TORINO-LECCE 1-0

Il croato, al terzo gol consecutivo, piega i giallorossi. Juric, fermato da polmonite, sostituito in panchina da Paro

© Getty Images Basta una rete di Vlasic al Torino per superare il Lecce 1-0 in casa e portarsi così a dieci punti in classifica, al quarto posto e in piena zona Europa. Nel posticipo del lunedì della quinta giornata di Serie A, i granata condannano i salentini a restare in fondo alla classifica con appena due punti conquistati. Sorriso per Juric, oggi costretto a cedere il posto in panchina al suo vice Paro a causa di una polmonite. La panchina di Baroni invece è in bilico.

LA PARTITA

Il Torino batte di misura 1-0 il Lecce in casa e si rialza dopo la sconfitta contro l’Atalanta, tornando in zona Europa a dieci punti. Situazione opposta per i salentini che restano a sole due lunghezze conquistate dopo cinque giornate. Prima occasione per il Toro con Pellegri, ma il suo tiro è ben respinto da Falcone. Reazione del Lecce affidata a Bistrovic e Banda ma in entrambi i casi Milinkovic-Savic salva, prima su una punizione poi su un tiro a giro di destro. Ancora pugliesi avanti al 28’ ma il colpo di testa di Tuia non va a buon fine, sulla traiettoria c’è ancora il portiere granata. I padroni di casa a questo punto devono svegliarsi e alzano il baricentro, un paio di buone accelerazioni di Pellegri e Ilkhan fanno da preambolo al vantaggio di Vlasic: bella verticalizzazione di Vojvoda e l’attaccante croato batte di sinistro di prima senza lasciare scampo a Falcone. Nella ripresa il Lecce ci prova in apertura ma il neoentrato Oudin è anticipato in extremis da Rodriguez, Lazaro risponde al quarto d’ora sfiorando la traversa. Al 71’ il Torino raddoppia ma la rete di Pellegri viene annullata per fuorigioco, sono sempre i padroni di casa a fare la partita e i giallorossi non riescono a organizzare un assalto finale efficace. Ancora Vojvoda sfiora il raddoppio, poi il match si trascina fino al fischio finale.

LE PAGELLE

Milinkovic-Savic 6,5 – Sempre attento tra i pali e sicuro in uscita, una certezza per la difesa granata

Pellegri 6,5 – Partita di grande lotta e sacrificio, gli manca solo la zampata finale (annullata) ma tiene sempre in apprensione gli avversari

Tuia 6 – Buona prova in difesa senza disdegnare anche qualche sortita offensiva sui calci piazzati, prova a tamponare gli attacchi granata

Banda 6 – Si sacrifica, prova a beffare Milinkovic-Savic ma senza successo, ancora indietro fisicamente viene sostituito



IL TABELLINO

TORINO-LECCE 1-0

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic 6,5, Djidji 6, Schuurs 6 (24’ st Buongiorno sv), Rodriguez 6, Lazaro 6,5 (36’ st Aina sv), Lukic 6,5, Ilkhan 6 (24’ st Linetty sv), Vojvoda 7, Vlasic 7, Radonjic 6, Pellegri 6,5 (36’ st Sanabria sv). A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Zima, Adopo, Seck, Garbett. All. Paro 6,5

LECCE (4-3-3): Falcone 6, Gendrey 5,5, Tuia 6, Baschirotto 5,5, Gallo 5,5, Gonzalez 6 (39’ st Askildsen sv), Hjulmand 5, Bistrovic 5 (29’ st Rodriguez sv), Di Francesco 5,5 (1’ st Oudin 6), Ceesay 5 (25’ st Colombo sv), Banda 6 (25’ st Listkowski sv). A disp.: Bleve, Samooja, Pongracic, Askildsen, Helgason, Blin, Lemmens, Umtiti, Pezzella. All. Baroni 5,5

Arbitro: Volpi

Marcatori: 40’ Vlasic

Ammoniti Ilkhan, Hjulmand, Schuurs

LE STATISTICHE

• Nikola Vlasic è il primo giocatore del Torino a realizzare tre gol nelle prime cinque partite stagionali del club in un campionato di Serie A prima di compiere 25 anni da Andrea Belotti nel 2017/18.

• Nikola Vlasic è il primo giocatore del Torino a segnare per tre partite consecutive in Serie A da Sasa Lukic nel novembre del 2020.

• Nikola Vlasic ha realizzato tre gol in questo campionato con la maglia del Torino, gli stessi di tutti i suoi compagni messi insieme.

• Mërgim Vojvoda ha effettuato tre assist nelle ultime quattro partite di Serie A, tanti quanti nelle precedenti 50.

• Il Torino ha vinto cinque sfide consecutive contro squadre neopromosse in Serie A per la prima volta dalle sei di fila ottenute tra aprile 1949 e febbraio 1950.

• Il Torino ha ottenuto 10 punti in questo campionato, è la miglior partenza in Serie A dei granata dal 2017/18 quando conquistarono 11 punti dopo le prime cinque giornate.

• Il Lecce non ha vinto neanche una partita in questo campionato, era dalla stagione 2005/06 che non otteneva un successo nelle prime cinque giornate di Serie A.

• Emirhan Ilkhan è il giocatore più giovane a partire tirolare in questa Serie A (18 anni e 96 giorni).