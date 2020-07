Serie A. Toloi e Muriel portano l'Atalanta al terzo posto: 2-0 con la Sampdoria

ATALANTA-SAMPDORIA 2-0

La solita Atalanta sorniona nel primo tempo e spietata nella ripresa piega la resistenza della Sampdoria e vince 2-0 a Bergamo, ottenendo il nono successo consecutivo in campionato, che le vale il terzo posto in classifica ai danni dell'Inter, il -2 dalla Lazio seconda e il -9 dalla Juventus capolista. I gol arrivano nel finale: colpo di testa vincente di Toloi al 75' e perla di destro dell'ex Muriel all'85'. E le reti in campionato dei nerazzurri diventano 85. Serie A, implacabile Atalanta: battuta anche la Sampdoria













































































LA PARTITA

Vittoria numero nove di fila, terzo posto in classifica. E il sogno scudetto che non è più un'utopia. Bergamo continua a sognare e lo fa vincendo una partita non facile, decisa nel quarto d'ora finale. E le ambizioni orobiche appaiono sempre più senza limiti. L'Atalanta, reduce da otto successi consecutivi in campionato, rivoluziona la propria formazione titolare rispetto alla vittoriosa trasferta di Cagliari. Gasperini però ritrova il suo tridente titolare, con Ilicic in campo per la prima volta dall'inizio da marzo e dalla trasferta di Lecce. Con lui Gomez e l'ex Zapata, che però faticano a ingranare come al solito. Infatti l'abbottonatissima Sampdoria (quattro difensori e cinque centrocampisti per Ranieri) chiude gli spazi che per la Dea sono il pane quotidiano. E infatti il primo squillo della partita è blucerchiato e firmato da Murru, che sguscia a Hateboer e per poco non sorprende Gollini con il diagonale mancino. Ilicic prova a sprazzi a illuminarsi, ma la Samp lo ha studiato alla perfezione (da sottolineare le indicazioni di Audero che, nel silenzio di Bergamo, urla ai compagni "Non facciamolo tirare col mancino"). Così solo al 20' i nerazzurri si rivelano pericolosi, e guarda caso è proprio Toloi a ricevere palla servito dal solito Ilicic: Audero c'è. Ma la Sampdoria non sta solo a guardare, e Linetty e Gabbiadini si rendono pericolosi al tiro. Solo nel finale di tempo si accende anche Zapata, ipnotizzato però dal portiere avversario sia al 29' che soprattutto nel finale di tempo. Poi la sfida si accende all'improvviso, con Depaoli, Ilicic e Hateboer che in pochi secondi costruiscono altrettante occasioni da gol da una parte e dall'altra.

Gasperini non si accontenta del pareggio e lo dimostra mandando in campo il riadattato De Roon in difesa al posto di Djimsiti. Ma chi sia il protagonista della serata lo si continua a intuire qualche secondo prima, quando ancora una volta Ilicic pesca Toloi al limite: il brasiliano spara alle stelle, ma si conferma tra i più presenti dei suoi in avanti. La Sampdoria lotta e sfiora il vantaggio con Linetty dopo un'azione confusa e Gollini che tira un sospiro di sollievo. Quindi il portiere orobico si guadagna il voto di serata dicendo di no a Jankto, comunque fermato per fuorigioco. I nervi aumentano, tanto che Gasperini viene ammonito e Ranieri addirittura espulso. Chi si aspetterebbe un'Atalanta per una notte spuntata, però, viene smentito dal quarto d'ora finale: al 75' il neo-entrato Malinovskyi si incarica di un corner sfruttato da Toloi, che sul secondo palo di testa schiaccia in gol. E non è finita, perché dieci minuti dopo sugli sviluppi di un altro calcio d'angolo i blucerchiati chiudono come possono, ma sul pallone piomba Muriel che di destro si inventa l'ennesima perla del suo mese straordinario. E quest'Atalanta sembra davvero non volersi fermare più.

LE PAGELLE

Toloi 7,5 - Un gol pesantissimo, perché arrivato in un momento delicato di una partita delicatissima. Chissà se a Bergamo se lo ricorderanno a fine campionato...

Linetty 6,5 - Conferma un periodo molto positivo a livello personale, e a lungo fa traballare la squadra più in forma del momento.

Ilicic 6 - Era tra i più attesi dopo la lunga attesa di rivederlo titolare. Evidente però che il migliore stato di forma sia ancora lontano.

Audero 6,5 - Non solo portiere di grande affidabilità, ma un leader assoluto nel silenzio dello stadio di Bergamo vuoto. Dove la sua voce riecheggia nelle orecchie dei compagni e non solo.

Muriel 7 - Si inventa un altro gol da vedere e rivedere, ancora da ex come con l'Udinese. E pensare che di questa Atalanta che vola nemmeno sarebbe titolare...

Gabbiadini 6,5 - L'aria di casa gli fa bene. E nello stadio che fu suo tiene alto il livello della squadra e l'apprensione degli avversari fino a che non esce dal campo.

IL TABELLINO

Atalanta-Sampdoria 2-0

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6,5; Toloi 7,5, Caldara 6, Djimsiti 6 (7' De Roon 6,5); Hateboer 6,5, Freuler 6, Pasalic 5,5 (25' st Muriel 7), Gosens 5,5 (41' st Castagne sv); Gomez 6,5; Ilicic 6 (24' st Malinovskyi 7), Zapata 5,5 (41' st Sutalo sv). A disp.: Sportiello, Rossi, Bellanova, Czyborra, Guth, Tameze, Colley. All.: Gasperini 7.

Sampdoria (4-5-1): Audero 6,5; Bereszynski 5,5, Yoshida 6, Colley 6, Murru 5,5; Depaoli 6 (46' st Depaoli sv), Ekdal 6 (38' st La Gumina sv), Thorsby 6, Linetty 6,5, Jankto 6,5 (38' st Augello sv); Gabbiadini 6,5 (38' st Ramirez sv). A disp.: Seculin, Chabot, Leris, Askildsen, Bertolacci, Maroni, D'Amico, Bonazzoli, Quagliarella. All.: Ranieri 6.

Arbitro: Giua

Marcatori: 30' st Toloi, 40' st Muriel

Ammoniti: Djimsiti, Castagne, Gasperini (A), Thorsby, Jankto, Bereszynski (S)

Espulso: 66' Ranieri (S) per proteste

LE STATISTICHE

L’Atalanta ha ottenuto il suo 20º successo in questo campionato: solo una volta ha fatto meglio nella sua storia in Serie A a fine torneo, con le 21 vittorie ottenute nel 2016/17.

L’Atalanta è una delle tre squadre dei cinque maggiori campionati europei che le ha vinto tutte le partite di campionato dopo la sosta, assieme a Bayern Monaco (9/9) e Real Madrid (7/7).

L’Atalanta ha vinto le ultime nove partite di campionato, estendendo così il suo record di successi consecutivi in Serie A.

L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in tre gare consecutive di campionato per la prima volta da marzo 2017.

Luis Muriel è solamente il secondo giocatore dei cinque maggiori campionati europei ad andare in doppia cifra di gol da subentrato nel XXI secolo in una singola stagione, dopo Paco Alcácer con il Borussia Dortmund nel 2018/19.

Gli utlimi quattro gol di Rafael Tolói in Serie A sono arrivati in gare casalinghe.

Quattro dei cinque gol di Rafael Tolói in Serie A sono arrivati con un colpo di testa.

Solo l'Inter (15) ha segnato più reti di testa dell'Atalanta (13) nella Serie A in corso.

Ruslan Malinovskiy ha servito il suo primo assist in Serie A.

Omar Colley ha disputato questa sera la sua 50ª partita in tutte le competizioni con la maglia della Sampdoria.

L'Atalanta ha effettuato otto cambi nella formazione titolare rispetto all'ultima gara di campionato contro il Cagliari: dall’arrivo sulla panchina bergamasca di Gasperini, la Dea non ne ha mai fatti di più fra una partita e l'altra di Serie A.