Serie A, Tchaouna rilancia la Salernitana: 1-0 al Verona, i campani sperano

VERONA-SALERNITANA 0-1

L'entusiasmo generato dall'arrivo di Walter Sabatini viene trasportato anche sul campo, dove i campani sconfiggono l'Hellas nello scontro diretto: ora la salvezza dista due punti

© Getty Images La Salernitana chiude il suo anno con una vittoria che potrebbe rivelarsi fondamentale nella lotta per non retrocedere: Loum Tchaouna è l'eroe nella 18a giornata, fulminando Montipò con un rasoterra e siglando l'1-0 sull'Hellas Verona. Il secondo successo stagionale fa esultare Pippo Inzaghi e porta i campani a 12 punti, con la salvezza che dista solo due lunghezze. Trema l'Hellas, che resta terzultima in tandem col Cagliari a quota 14.

LA PARTITA

Lo scontro diretto che poteva riscrivere completamente la lotta per non retrocedere va alla Salernitana, che si sblocca in trasferta nella 18a giornata: Loum Tchaouna sigla l'1-0 sull'Hellas Verona, che porta i campani a due punti dalla salvezza. Pippo Inzaghi perde subito Pirola, che alza bandiera bianca dopo cinque minuti, e l'avvio del match è molto bloccato: le squadre provano a sfondare, senza riuscirci fino al quarto d'ora. Da qui in poi è la Salernitana a fornire l'impressione migliore, rendendosi pericolosa con Mazzocchi e Tchaouna. I campani registrano la mira solo nel finale e sbattono su Montipò, che effettua due sontuose parate su Simy (titolare a sorpresa) e Kastanos.



Si va al riposo sullo 0-0, con l'Hellas che aveva risposto con Djuric, e nella ripresa Inzaghi inverte gli esterni. La mossa si rivela subito vincente, perchè su una ripartenza Tchaouna sfonda e fulmina Montipò con un preciso rasoterra all'angolino. Passa la Salernitana al 49' e l'Hellas, dopo qualche minuto di smarrimento, reagisce coi cambi: dentro Terracciano e Bonazzoli. Baroni alza il baricentro e sfiora il pari con la sua stella: Ngonge spreca sulla sponda di Djuric, calciando out di pochissimo da buona posizione. Ora spinge il Verona e i campani, che hanno perso Kastanos, si difendono con un ordinato 4-1-4-1. La Salernitana riesce in seguito a congelare il possesso palla, sprecando con Coulibaly in contropiede e salvandosi in extremis: Henry impegna Costil e Ngonge spreca, ma il gioco è fermo per un fallo. Esultano Pippo Inzaghi e i suoi ragazzi, che sconfiggono 1-0 l'Hellas Verona. Ora i campani, che si avviano verso una nuova rivoluzione estiva, volano a 12 punti e a due lunghezze dalla salvezza. Una posizione che viene occupata proprio dal Verona, che resta appaiato al Cagliari con 14 punti.

LE PAGELLE

Montipò 6.5 - Tiene in piedi il Verona nel primo tempo con due interventi stratosferici: le parate su Simy e Kastanos lo confermano tra i migliori portieri della Serie A. Non può nulla sulla rete di Tchaouna.

Ngonge 5.5 - Le sirene di mercato, che lo vedono sul taccuino dell'Aston Villa e di altri club inglesi, sembrano aver distratto il belga. Sparisce dai radar nel primo tempo, nella ripresa sbaglia un gol fatto.

Tchaouna 7 - Nel primo tempo sbaglia qualcosa, ma mostra una velocità che può far male all'Hellas Verona. Cambia fascia nella ripresa ed è letale, con la rete che vale la vittoria.

Bradaric 6.5 - Annulla Ngonge per la quasi totalità della partita, vincendo nettamente il duello. Si conferma in grande crescita e potrebbe avere molto mercato a gennaio.

IL TABELLINO

VERONA-SALERNITANA 0-1

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò 6.5; Tchatchoua 5 (15' st Terracciano 6), Dawidowicz 5.5, Hien 6, Doig 5.5 (41' st Cabal); Hongla 5, Folorunsho 5.5 (41' st Mboula sv); Ngonge 5.5, Suslov 5, Lazovic 5 (15' st Bonazzoli 5.5); Djuric 6 (37' st Henry sv). A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Faraoni, Cruz, Kallon, Magnani, Suat Serdar, Charlys, Coppola. All. Baroni

Salernitana (4-2-3-1): Costil 6; Mazzocchi 6.5, Fazio 6, Pirola sv (5' Gyomber 6), Bradaric 6.5; Maggiore 6, Coulibaly 6; Candreva 6.5, Kastanos 6.5 (14' st Legowski 6), Tchaouna 7; Simy 6.5 (43' st Ikwuemesi sv). A disposizione: Allocca, Salvati, Sambia, Martegani, Bohinen, Botheim, Jovane Cabral, Bronn, Lovato. All. Inzaghi

Arbitro: Mariani

Marcatori: 4' st Tchaouna (S)

Ammoniti: Ngonge (V), Legowski (S), Doig (V), Candreva (S)

LE STATISTICHE

• Era dal 13 maggio scorso, contro l’Atalanta, che la Salernitana non teneva la porta inviolata in una partita di Serie A; da allora, 20 gare con gol al passivo.

• Era dal 27 gennaio scorso (contro il Lecce guidato proprio da Marco Baroni) che la Salernitana non vinceva una trasferta di Serie A (17 gare esterne senza successi da allora).

• Era dal 13 settembre 2021 che il Verona non chiudeva una sfida di Serie A senza conclusioni nello specchio (in quel caso contro il Bologna).

• Il Verona non ha trovato il gol in otto partite di questo campionato: meno soltanto dell’Empoli (11).

• Loum Tchaouna ha trovato il gol con il suo primo tiro nello specchio effettuato in 13 partite di Serie A.

• All’età di 20 anni e 113 giorni, Loum Tchaouna è diventato il giocatore più giovane a segnare un gol con la maglia della Salernitana in Serie A.

• Primo gol per Loum Tchaouna nei cinque maggiori campionati europei.

• Tre assist per Grigoris Kastanos in questo campionato: già uno in più rispetto a quelli forniti nelle quattro stagioni precedenti di Serie A, in 64 partite con tre maglie diverse (Pescara, Juventus e Salernitana).

• Grigoris Kastanos ha preso parte a un gol per due match di fila per la prima volta in Serie A.

• La Salernitana ha segnato gli ultimi due gol da fuori area: i granata ne avevano realizzati soltanto uno dalla distanza in tutti i precedenti 13 siglati nella Serie A 2023/24.

• Otto degli ultimi nove gol segnati dalla Salernitana in campionato portano la firma di giocatori diversi (due di Antonio Candreva nel parziale).

• Darko Lazovic ha tagliato il traguardo delle 250 partite in Serie A e delle 148 con la maglia del Verona (escluso lo spareggio giocato contro lo Spezia), agganciando così al sesto posto Roberto Tricella (148 match) tra i giocatori con più presenze in gialloblù nella competizione.

• Il Verona ha schierato soltanto due giocatori italiani (Lorenzo Montipò e Michael Folorunsho) contro la Salernitana; l'ultima volta in cui i gialloblù avevano impiegato due o meno calciatori di nazionalità italiana nell'XI iniziale di una partita di Serie A risaliva al 13 maggio 2021, contro il Crotone.

• Simy è tornato a giocare una partita di Serie A da titolare a distanza di 743 giorni dall’ultima (17 dicembre 2021, contro l’Inter).