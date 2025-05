Serie A, stasera ultime partite poi si riprende il 24 agosto

Dopo il Mondiale per Club e i rispettivi ritiri delle squadre il 24 agosto si apriranno le porte del nuovo campionato di serie A con alcuni anticipi in programma già nella giornata del 23. La chiusura della stagione invece sarà prevista per il 24 maggio 2026. La Lega nei prossimi mesi annuncerà anche il resto delle date ufficiali che andranno a caratterizzare la Serie A del prossimo anno calcistico. Il sorteggio è previsto il prossimo 6 giugno durante il festival della serie A. Il 2026 sarà anche l`anno della Coppa del Mondo che si disputerà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada e che vedrà tanti giocatori del nostro campionato fare le valigie per raggiungere le rispettive Nazionali. In lotta per un posto nella fase a gironi c`è anche l`Italia di Luciano Spalletti che a giugno sarà impegnata nelle gare di qualificazione con la Norvegia spauracchio principale del Gruppo I e primo pericolo per gli Azzurri (si giocherà il 6 giugno a Oslo). Il debutto casalingo per l`Italia avverrà invece il 9 giugno al Mapei Stadium contro la Moldova. A tal proposito è facile immaginare le soste che saranno nel fine settimana dal 6-7 settembre 2025, 11-12 ottobre 2025, 15-16 novembre 2025. Ancora da definire le soste relative alle festività perché collegate all'esito delle qualificazioni a Usa-Messico-Canada 2026. Dopo la conferma della sede (l'Arabia Saudita ha ribadito il suo interesse a ospitare la prossima edizione del torneo) e il nome delle quattro partecipanti Napoli vincitrice della serie A, Bologna vincitrice della Coppa Italia, Inter seconda in Campionato, Milan finalista di Coppa Italia, è stato definito anche il tabellone della prossima edizione della Supercoppa italiana. Previsti dal format, gli incroci delle semifinali saranno Napoli-Milan e Bologna-Inter. In Arabia si sono giocate 5 delle ultime 7 edizioni. Quest'ultima ha acquistato i diritti per ospitare due delle future quattro Supercoppe italiane: avrebbe potuto scegliere di "saltare" un anno, ma ha confermato la volontà di ospitare l'edizione della prossima stagione.