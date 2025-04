Serie A, record di commissioni pagate ai procuratori: chi spende di più

Sono ormai anni che il mondo del calcio, in particolare quello italiano, cerca disperatamente una via verso la sostenibilità economica: calendari sempre più pieni per massimizzare i profitti, cessioni per generare plusvalenze, spese per cartellini e stipendi sempre più oculate. L'unico costo che non frena ma anzi aumenta la sua crescita ormai da anni sono le commissioni agli agenti. Il dato sulle commissioni tiene conto non solo di tutte le operazioni (acquisti, cessioni e rinnovi di contratto) concretizzate tra la finestra di mercato di gennaio e di giugno dell'anno di competenza, ma anche di quelle concluse in precedenza ma con pagamenti differiti.