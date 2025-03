Serie A, per il Venezia resta il rebus in attacco

Sono due i grandi dubbi che Di Francesco si porterà fino alle ultime ore dell'anticipo di sabato pomeriggio con il Bologna: chi sostituirà lo squalificato Nicolussi Caviglia e come sarà formato l'attacco, alla luce dell'indisponibilità di Maric, che non si è ancora allenato in gruppo dopo il trauma riportato contro il Napoli. Per il centrocampo, si va verso una versione muscolare, con Duncan e Doumbia assieme a Kike Perez, ma anche Busio spera in una chance. Davanti, l'unico certo è Oristanio. L'altra maglia sarà assegnata nel ballottaggio tra Fila e Yeboah, che ha scontato la squalifica e che, in nazionale, è rimasto in panchina. Resta il rebus di Sverko: il difensore continua a rimandare il rientro da un infortunio che all'inizio era apparso banale. Oggi arriveranno anche tutti gli altri calciatori impegnati letteralmente in ogni angolo del pianeta con le rispettive nazionali: una circostanza da non sottovalutare, considerato anche il fuso orario - e il clima diverso nell'altro emisfero - che graverà su tanti atleti. A 48 ore dal fischio d'inizio, non è ancora stato dato il via libera alla vendita dei mille biglietti del settore ospiti: un precedente recente di scontri con i supporter del Bologna sta facendo riflettere le autorità. Già con Como e Roma il settore era stato inibito e rimase praticamente vuoto, salvo i residenti in Veneto.