Napoli, Allegri non rischia ma Bodo e Roma molto delicate: sarà la settimana della verità

I risultati sono peggiori di quelli della brevissima era Garcia, anche se Allegri ha qualche scusante a partire dal mercato estivo praticamente nullo ai tanti infortuni. D'altro canto la squadra non ha ancora una sua fisionomia, non si capisce ancora quale sia la formazione tipo e il numero di sconfitte va di pari passo con le reti subite: troppe. L'ex Juventus ha professato, professa e professerà calma ma più che di ottimismo ora l'ambiente ha bisogno di un'iniezione di fiducia sotto forma di risultati: un bel filotto di partite convincenti e soprattutto un buon bottino di punti sarà l'unico modo per allontanare le nubi che aleggiano sulla sua panchina.