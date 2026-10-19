Napoli, Allegri non rischia ma Bodo e Roma molto delicate: sarà la settimana della verità

I giornali sportivi: lunedì 19 ottobre 2026
© Rassegna Stampa
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Domenica mattina l'assenza di Massimiliano Allegri a Castel Volturno ha comprensibilmente fatto drizzare le antenne a più di un addetto ai lavori tra quelli che seguono assiduamente il Napoli. Troppo facile fare un ragionamento del tipo "squadra in crisi più allenatore assente all'allenamento significa esonero". Ma la realtà racconta altro, nonostante il momento delicato: l'influenza ha costretto il tecnico toscano a saltare la seduta e comunque né lui ha intenzione di dimettersi né la società sta valutando la sua posizione anche per motivi economici, considerando un triennale da 4,5 milioni di euro netti più bonus a stagione.
Detto ciò, è chiaro il ko di Venezia (che ha fatto seguito a quello di Vila-real) non può che aprire le riflessioni e infatti ieri è comunque scattato un tavolo di confronto, telefonico, tra Allegri, Aurelio de Laurentiis e Giovanni Manna. La posizione di Max è salda ma è chiaro che se non arrivasse una svolta nelle prossime due sfide casalinghe contro il Bodo (domani in Champions) e la Roma (sabato in campionato) qualche crepa sulla sua panchina potrebbe anche aprirsi. Anzi, il presidente azzurro stava già valutando di mandare la squadra in ritiro - così scrive il Mattino - prima della partita contro i norvegesi, poi la retromarcia ma resta un'ipotesi da seguire per il prossimo weekend nel caso in cui domani andasse male.
I risultati sono peggiori di quelli della brevissima era Garcia, anche se Allegri ha qualche scusante a partire dal mercato estivo praticamente nullo ai tanti infortuni. D'altro canto la squadra non ha ancora una sua fisionomia, non si capisce ancora quale sia la formazione tipo e il numero di sconfitte va di pari passo con le reti subite: troppe. L'ex Juventus ha professato, professa e professerà calma ma più che di ottimismo ora l'ambiente ha bisogno di un'iniezione di fiducia sotto forma di risultati: un bel filotto di partite convincenti e soprattutto un buon bottino di punti sarà l'unico modo per allontanare le nubi che aleggiano sulla sua panchina.
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