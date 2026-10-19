Juve: Spalletti peggio di Tudor ma un anno fa il ko con la Lazio (all'Olimpico) fu fatale al croato...

I numeri della Juve di questo inizio campionato sono impietosi: undici punti in sette giornate con due sconfitte subite - ieri contro la Lazio e alla quarta in casa del Sassuolo - e già otto i punti di distacco dalla coppia di testa formata da Inter e Lazio. Questa Juve è anche peggio rispetto a quella di inizio stagione dell'anno scorso, quando in panchina c'era Igor Tudor: allora erano dodici i punti raccolti nelle prime sette giornate, + 1 dunque rispetto a oggi, con i bianconeri a quattro lunghezze dalla vetta, un anno fa occupata in solitaria dal Milan. Coincidenze del destino, il tecnico croato venne esonerato all'ottava giornata il giorno dopo (27 ottobre 2025) la sconfitta per 1-0 della Juve all'Olimpico contro la Lazio, che allora non era capolista (la Juve era settima, oggi ottava). Contro i biancocelesti arrivò il terzo ko consecutivo dopo il 2-0 di Como e l'1-0 del Bernabeu in Champions League e la dirigenza bianconera decise di dare una scossa all'ambiente sollevando Tudor. Al posto di Tudor arrivò proprio Spalletti.