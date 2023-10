Serie A, Napoli-Milan 2-2: Politano e Raspadori rispondono alla doppietta di Giroud

NAPOLI-MILAN 2-2

Rossoneri avanti di due reti con un grande primo tempo: nella ripresa Garcia cambia e i campioni d'Italia strappano il pari

Succede di tutto tra Napoli e Milan, nel posticipo della 10a giornata di Serie A. I rossoneri dominano nel primo tempo, chiuso sul 2-0 grazie alla doppietta di Giroud (22' e 31') e con due chances per il tris. Nella ripresa Garcia svolta coi cambi e pareggia grazie a Politano (50') e Raspadori (63'), sfiorando anche la vittoria. Il pari fa scivolare i rossoneri a -3 dall'Inter ed è caos per Pioli: infortunati Kalulu, Pulisic e Pellegrino.

LA PARTITA

Un punto d'oro per entrambe o una grande occasione sprecata? Napoli e Milan se lo chiederanno a lungo, dopo una partita che le ha viste dominare per un tempo a testa e chiudere sul 2-2: scatto rossonero nei primi quarantacinque minuti e rimonta partenopea nella ripresa, in una gara ricca di spettacolo. Dopo l'avvio-sprint del Napoli, sale in cattedra la formazione di Pioli e Giroud effettua il primo squillo, trovando la pronta risposta di Rrahmani. Pioli perde Kalulu, sostituito dal debuttante Marco Pellegrino (ex Platense), e al 22' i rossoneri passano. La magia è di Pulisic, con un cross perfetto che trova Giroud ben piazzato, e il colpo di testa perfetto del francese a battere Meret. Spreca Politano sul cross di Kvaratskhelia, mentre Mario Rui tenta un improbabile gol dai 35m con Maignan fuori dai pali, e al 31' commette un errore madornale in fase di costruzione. Il portoghese perde un pallone sanguinoso sulla corsia e avvia la ripartenza rossonera, col cross di Calabria e il tocco vincente di Giroud per il 2-0 e la doppietta personale. L'ex Chelsea non segnava da otto gare e torna al gol nel momento perfetto, col Milan che può così controllare nel finale di tempo, sfiorando il tris con Reijnders e Musah. L'avvio della ripresa è scandito dai cambi.

Ne fa tre Garcia, stravolgendo il suo Napoli e rendendolo iperoffensivo: out Rui, Rrahmani ed Elmas, dentro Olivera, Østigård e Simeone per un 4-2-3-1 con Raspadori sottopunta. Pioli invece perde Pulisic per una contrattura e lo rimpiazza con Luka Romero, una mossa che giocoforza cambia l'inerzia della partita. Il Milan è meno qualititativo e abbassa il baricentro, mentre il Napoli vola sulle ali dell'entusiasmo e accorcia al 50': Di Lorenzo aziona Politano, che salta Pellegrino col sombrero e Theo col dribbling prima di infilare Maignan con un potente tiro a giro. Kvaratskhelia entra a sua volta in partita e sfiora il 2-2, che arriva al 63': lo firma Jack Raspadori su punizione, sfruttando una barriera non piazzata benissimo. Il Milan si rivede solo con un lampo di Leao, che impegna Meret, poi rischia grosso sulla spinta partenopea. Pioli deve effettuare un'altra mossa "di rincorsa" nel finale, quando Pellegrino sente tirare la coscia e deve uscire: Theo Hernandez scala così a centrale per gli ultimi minuti. Garcia invece vede i suoi chiudere in dieci per il rosso a Natan, espulso all'88' per doppia ammonizione dopo un fallaccio su Luka Romero. Il recupero è vibrante, con Calabria e Kvaratskhelia a sfiorare la rete che varrebbe la vittoria. Napoli e Milan pareggiano 2-2 e non si fanno male, coi rossoneri che scendono in terza posizione con 22 punti, alle spalle di Inter (25) e Juventus (23). Garcia resta quarto a quota 18, ma domani potrebbe scivolare alle spalle della Fiorentina.

IL TABELLINO

NAPOLI-MILAN 2-2

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (1' st Østigård), Natan, Mario Rui (1' st Olivera); Elmas (1' st Simeone), Lobotka, Zieliński (32' st Anguissa); Politano (38' st Zanoli), Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia. A disposizione: Contini, Gollini, Demme, Zerbin, Cajuste, Lindstrøm, D'Avino, Gaetano

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu (19' Pellegrino [42' st Florenzi]), Theo Hernández; Reijnders, Krunić, Musah; Pulisic (1' st Romero), Giroud (35' st Jovic), Leão (35' Okafor). All. Pioli. A disposizione: Nava, Mirante, Adli, Pobega, Bartesaghi

Arbitro: Orsato

Marcatori: 22' e 31' Giroud (M), 5' st Politano (N), 18' st Raspadori (N)

Ammoniti: Reijnders (M), Romero (M), Di Lorenzo (N), Musah (M), Zanoli (N)

Espulsi: Natan (N) al 43' st per doppia ammonizione





• Il Napoli è la squadra contro cui Olivier Giroud ha segnato più reti con la maglia del Milan contando tutte le competizioni (cinque).

• Da quando veste la maglia del Milan (dal 2021/22), il Diego Armando Maradona è lo stadio in cui Olivier Giroud ha realizzato più gol in trasferta contando tutte le competizioni (quattro).

• Il gol di Giacomo Raspadori è il primo gol segnato su punizione diretta in Serie A da quello di Antonio Candreva con la maglia della Salernitana contro l'Udinese, il 27 maggio 2023.

• Da inizio 2023, nessun giocatore ha realizzato più gol di testa di Olivier Giroud nei maggiori cinque campionati europei (sette come Erling Haaland e Harry Kane).

• Il Milan ha pareggiato una gara in Serie A per la prima volta da maggio 2023 (1-1 v Cremonese in quel caso).

• Il Napoli è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette gare di campionato (3V, 3N), segnando 16 gol nel periodo (2.3 di media a match).

• Il Napoli è la squadra contro cui Davide Calabria ha preso parte a più reti in Serie A (quattro, una rete e tre assist, tutte al Diego Armando Maradona).

• Il Milan è una delle due squadre, con il Genoa, contro cui Matteo Politano ha realizzato più reti in Serie A (cinque contro entrambe).

• Il gol di Giacomo Raspadori è il primo gol segnato su punizione diretta in Serie A da un giocatore del Napoli da quello realizzato da Dries Mertens contro il Crotone, il 3 aprile 2021.

• Il Milan ha pareggiato una gara di Serie A dopo essere stata in vantaggio di due reti per la prima volta da gennaio 2023 (2-2 vs Roma al Meazza in quel caso).

• Solamente il Lecce (sei) ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio del Napoli in questa Serie A (cinque).

• Giovanni Di Lorenzo è l’unico difensore ad aver fornito almeno tre assist nelle ultime sei stagioni di Serie A. Il giocatore del Napoli ha fornito tre passaggi vincenti in questo campionato, solamente uno in meno di quelli effettuati nello scorso torneo di massima serie (quattro in 37 presenze).

• 100ª presenza di Stanislav Lobotka in Serie A; lo slovacco è uno dei quattro giocatori del Napoli ad essere partito titolare in tutte le 10 gare di questo campionato, insieme a Di Lorenzo, Meret e Zielinski.