Serie A, le formazioni ufficiali di Roma-Genoa

Allo stadio Olimpico di Roma va in scena Roma-Geona, anticipo della 21esima giornata di Serie A. Claudio Ranieri conferma l'undici di Bologna, compreso Lorenzo Pellegrini, schierato sulla trequarti insieme a Paulo Dybala, a sostegno di Artem Dovbyk. Patrick Vieira, tecnico rossobolù, sceglie Miretti nella linea d'attacco formata anche da Zanoli e Pinamonti. Di seguito le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Saelemaekers, Konè, Paredes, Angelino, Dybala, Pellegrini, Dovbyk. All. Ranieri

GENOA (4-3-3): Leali, De Winter, Bani, Vasquez, Martin, Frendrup, Masini, Thorsby, Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.