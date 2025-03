Serie A, le formazioni ufficiali di Milan-Como

E' tutto pronto a San Siro per il match tra Milan e Como, valido per la 29esima giornata di Serie A. I rossoneri cercano punti per riavvicinare la zona Champions, mentre il Como punta ad allontanare il fondo classifica. Nel Milan tornano tra i titolari Maignan e Leao. Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Maignan, Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez, Musah, Bondo, Reijnders, Pulisic, Gimenez, Leao. All. Conceicao.

COMO (4-2-3-1): Butez, Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle, Caqueret, Da Cunha, Strefezza, Paz, Diao; Cutrone. All. Fabregas.